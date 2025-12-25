Экспертиза по авиакатастрофе AZAL не нашла следов взрывчатых веществ

АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Экспертиза по делу о катастрофе самолета AZAL в 2024 году не нашла следов взрывчатых веществ, говорится в опубликованном минтрансом Казахстана промежуточном отчете по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.