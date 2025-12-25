Казахстан опубликовал отчет расследования авиакатастрофы около Актау

АСТАНА, 25 дек – РИА Новости. Казахстан опубликовал промежуточный отчет о расследовании крушения самолета азербайджанских авиалиний AZAL недалеко от города Актау в 2024 году, на борту лайнера находились 67 человек, сообщает минтранс республики.
"Комиссией по расследованию авиационного происшествия министерства транспорта Республики Казахстан… подготовлено промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау", - говорится в сообщении.
Указывается, что в соответствии с положениями ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем. "Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности. Следует отметить, что наряду с расследованием авиационного происшествия, проводимого комиссией, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Республики Казахстан", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что любое расследование, выполняемое в соответствии с положениями ИКАО, проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление доли чьей-либо вины или ответственности. "Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования. Окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия, зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете", - говорится в промежуточном отчете.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Как заявил 9 октября на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL..
