Казахстан опубликовал отчет расследования авиакатастрофы около Актау

АСТАНА, 25 дек – РИА Новости . Казахстан опубликовал промежуточный отчет о расследовании крушения самолета азербайджанских авиалиний AZAL недалеко от города Актау в 2024 году, на борту лайнера находились 67 человек, сообщает минтранс республики.

Там же отмечается, что любое расследование, выполняемое в соответствии с положениями ИКАО, проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление доли чьей-либо вины или ответственности. "Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования. Окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия, зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах(-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете", - говорится в промежуточном отчете.