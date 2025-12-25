Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана

Среди погибших замглавы района, откуда шел конвой, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще одного сопровождающего доставили в больницу с ранениями.

У украинских боевиков нет ни чести, ни совести, подчеркнул глава Дагестана, напомнив, что во время боевых действий стороны не должны наносить удары по гуманитарным грузам, врачам и журналистам.