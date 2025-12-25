Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Украинские дроны ударили по конвою с гумпомощью из Дагестана, есть погибшие, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу", — написал он в Telegram-канале.
Помощь отправили из Шамильского района на двух грузовиках. Одно из транспортных средств по пути остановилось на ремонт, что спасло его от трагедии. Другое попало под удар беспилотников.
Среди погибших замглавы района, откуда шел конвой, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще одного сопровождающего доставили в больницу с ранениями.
У украинских боевиков нет ни чести, ни совести, подчеркнул глава Дагестана, напомнив, что во время боевых действий стороны не должны наносить удары по гуманитарным грузам, врачам и журналистам.
