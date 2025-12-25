Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 25.12.2025 (обновлено: 11:52 25.12.2025)
Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана
Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана
Украинские дроны ударили по конвою с гумпомощью из Дагестана, есть погибшие, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
республика дагестан
шамильский район
сергей меликов
республика дагестан
шамильский район
в мире, республика дагестан, шамильский район, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Республика Дагестан, Шамильский район, Сергей Меликов
Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана

Меликов: ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана, есть погибшие

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Украинские дроны ударили по конвою с гумпомощью из Дагестана, есть погибшие, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу", — написал он в Telegram-канале.
Помощь отправили из Шамильского района на двух грузовиках. Одно из транспортных средств по пути остановилось на ремонт, что спасло его от трагедии. Другое попало под удар беспилотников.
Среди погибших замглавы района, откуда шел конвой, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще одного сопровождающего доставили в больницу с ранениями.
У украинских боевиков нет ни чести, ни совести, подчеркнул глава Дагестана, напомнив, что во время боевых действий стороны не должны наносить удары по гуманитарным грузам, врачам и журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеспублика ДагестанШамильский районСергей Меликов
 
 
