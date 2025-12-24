Настоящая зима пришла в Москву. Задержится ли мороз до Нового года?

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Еще пару дней назад казалось, что погода на зиму окончательно устаканилась, но неожиданно нагрянул антициклон. Ночь на 24 декабря стала самой холодной с начала сезона, но сможет ли она задать тон первым месяцам наступающего 2026 года?

Охлаждение до восхода солнца

О том, что произошло минувшей ночью, первым подробно рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, температура в столичном регионе уверенно ушла в минусовые значения, которые для конца декабря уже можно считать нетипичными.

На базовой метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 16,4 градуса. В других районах Москвы показатели были еще ниже: в Тушино столбики термометров зафиксировали минус 17,4. Это почти на восемь градусов холоднее климатической нормы для этих дат. И это не предел.

Самым морозным местом Подмосковья стал поселок Черусти, где ночью температура рухнула до минус 23,7 градуса. В Сергиевом Посаде зафиксировали минус 20,5, в Солнечногорске — минус 19,8. По словам Тишковца, охлаждение продолжалось вплоть до восхода солнца и утро местами оказалось холоднее ночи.

Абсолютный рекорд холодов в Москве

Причина резкого похолодания проста и довольно типична. Над регионом закрепился мощный антициклон. Он принес ясную или малооблачную погоду, отсутствие осадков, слабый ветер и высокое атмосферное давление. Именно такие условия чаще всего и становятся катализатором сильных морозов.

Тишковец напомнил и об истории наблюдений: абсолютный рекорд холода для 24 декабря в Москве был зафиксирован в далеком 1892 году, когда морозы доходили до минус 37,3 градуса. До таких значений сейчас, к счастью, далеко, но сам факт сравнения наглядно показывает, насколько необычной оказалась нынешняя ночь. И есть все шансы, что следующие ночи тоже будут морозными.

Снег вернулся, но ненадолго

Одновременно с морозами в Москву и область вернулся снежный покров. Пока он скромный, но символичный. На ВДНХ и в районе МГУ высота снега достигла двух сантиметров. В восточных районах Подмосковья, по словам синоптика Татьяны Поздняковой, сугробы уже подросли до шести-восьми сантиметров и продолжат увеличиваться.

Однако синоптики сразу предупреждают: этот снег может оказаться временным. Уже в ближайшие дни погода начнет резко меняться и от антициклона не останется и следа.

О том, что холод продолжает усиливаться, рассказал и ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус. По его словам , в Москве минимум первой половины суток составил минус 12,3 градуса — и это еще не окончательная цифра. При этом уже во второй половине дня синоптики ждали небольшой снег и гололедицу, а ночью до минус 14-16 градусов. Днем же температура должна была немного смягчиться, поднявшись до минус четырех-шести.

Вот это поворот: от мороза к оттепели

Но самое интересное начинается дальше. По данным Гидрометцентра, уже 24 декабря Москву ждет резкая оттепель. Причем буквально за считаные часы. Днем температура может вырасти с минус 13-14 градусов до минус четырех.

В четверг процесс продолжится, а в ночь на пятницу с приходом атлантического циклона температура может ненадолго уйти в плюс — до одного градуса тепла. Вместе с потеплением придут и осадки. Сначала они будут смешанными, с дождем и мокрым снегом, а затем погода снова возьмет курс на зиму.

По прогнозу, с 26 по 29 декабря в Москве может выпасть до 16 сантиметров снега. При этом температура опустится до минус пяти-шести градусов, что позволит сформироваться устойчивому снежному покрову.

© Depositphotos.com / Nedopekin Yuriy Девушка делает селфи со снеговиком © Depositphotos.com / Nedopekin Yuriy Девушка делает селфи со снеговиком

А последние три дня декабря, по оценкам синоптиков, будут по-настоящему зимними. С 28 декабря температура стабилизируется в диапазоне минус четырех-шести градусов. В канун Нового года ожидается минус семь-десять, а в саму новогоднюю ночь — около минус десять.

Зима с паузами

В Санкт-Петербурге ситуация развивается по своему сценарию. Снежный покров в городе и области уже вернулся, местами его высота достигает восьми сантиметров. Но, как предупреждают синоптики, задержится он ненадолго.

Михаил Леус отметил, что в регионе сохранится облачная погода с небольшим снегом. Температура днем — минус три-пять градусов, по области до минус восьми. Атмосферное давление выше нормы, но это временно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что пауза в оттепели будет короткой.

"Уже предстоящей ночью через Ленинградскую область и Санкт-Петербург пройдет атмосферный фронт, который спускается на юг даже от Кольского полуострова. Так что снег мы еще увидим, надеюсь, добавится еще несколько сантиметров. Очень жалко, что с четверга на пятницу очередная оттепель", — написал Колесов, его цитирует "Ньюс.ру".

По данным Foreca, плюсовые температуры в Петербурге задержатся до воскресенья, после чего к концу года начнется похолодание.

Что ждать от января?

На фоне таких декабрьских качелей возникает логичный вопрос: если январские морозы пришли уже сейчас, чего ждать от самого января? Продолжения холодов или, наоборот, резкого потепления?

По словам синоптиков, ни один из крайних сценариев пока не стал основным. Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечает , что январь 2026 года, согласно расчетным моделям, может оказаться аномально теплым. Средняя температура в Москве прогнозируется в диапазоне от плюс 1,5 до 2,6 градуса.

При этом синоптики подчеркивают: возможны кратковременные, но мощные похолодания и сильные снегопады. Зима все чаще работает рывками, чередуя морозы и оттепели.

В целом прогноз на зиму выглядит довольно однозначно. Самой суровой за последние десятилетия она, скорее всего, не станет. Прошлый январь вообще вошел в историю как самый теплый за все время наблюдений, и повторить этот рекорд будет сложно.

Глобальное потепление постепенно меняет характер зимы в Центральной России. Это не означает, что морозов больше не будет. Они по-прежнему возможны и иногда будут приходить резко и неожиданно. Но длинные, устойчиво холодные и снежные зимы становятся редкостью.