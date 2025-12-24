https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
Облачная погода ожидается в Москве 31 декабря и 1 января с дневной температурой от минус 7 до минус 10 градусов и ночной от минус 10 до минус 15 градусов,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:31:00+03:00
2025-12-24T12:31:00+03:00
2025-12-24T12:33:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064073021_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_d3c880ea5c64fd05f10876704d562522.jpg
https://ria.ru/20251221/pogoda-2063626732.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064073021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a074f95d33860a31611560d96e1afe8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
Вильфанд: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 15
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве 31 декабря и 1 января с дневной температурой от минус 7 до минус 10 градусов и ночной от минус 10 до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В последний день года и первый день следующего года пока прогнозируется одна примерно одинаковая погода (в Москве
- ред.). Облачно, временами снег, ночная температура минус 10 - минус 15, дневная температура - минус 7 - минус 10 градусов", - сказал Вильфанд
.
Он отметил, что такая температура на три градуса ниже среднегодовой нормы.
Также синоптик добавил, что это предварительный прогноз, возможны его корректировки.