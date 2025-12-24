Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве. Архивное фото

Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве 31 декабря и 1 января с дневной температурой от минус 7 до минус 10 градусов и ночной от минус 10 до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последний день года и первый день следующего года пока прогнозируется одна примерно одинаковая погода (в Москве - ред.). Облачно, временами снег, ночная температура минус 10 - минус 15, дневная температура - минус 7 - минус 10 градусов", - сказал Вильфанд

Он отметил, что такая температура на три градуса ниже среднегодовой нормы.