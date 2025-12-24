Рейтинг@Mail.ru
12:31 24.12.2025 (обновлено: 12:33 24.12.2025)
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
Облачная погода ожидается в Москве 31 декабря и 1 января с дневной температурой от минус 7 до минус 10 градусов и ночной от минус 10 до минус 15 градусов,... РИА Новости, 24.12.2025
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве 31 декабря и 1 января с дневной температурой от минус 7 до минус 10 градусов и ночной от минус 10 до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В последний день года и первый день следующего года пока прогнозируется одна примерно одинаковая погода (в Москве - ред.). Облачно, временами снег, ночная температура минус 10 - минус 15, дневная температура - минус 7 - минус 10 градусов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая температура на три градуса ниже среднегодовой нормы.
Также синоптик добавил, что это предварительный прогноз, возможны его корректировки.
Девушка в районе международного делового центра Москва-Сити на Пресненской набережной - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в январе
21 декабря, 12:12
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрНовый год
 
 
