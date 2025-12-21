https://ria.ru/20251221/pogoda-2063626732.html
Москвичам рассказали о погоде в январе
Москвичам рассказали о погоде в январе - РИА Новости, 21.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в январе
Теплый январь с температурой от плюс 1,5 до плюс 2,6 градусов прогнозируется в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:12:00+03:00
2025-12-21T12:12:00+03:00
2025-12-21T13:39:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059183784_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e5ec673d84f30de5c20f94967bba5778.jpg
https://ria.ru/20251221/pogoda-2063613436.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059183784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ca39edcfb21face8524459a678fc0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде в январе
Синоптик Позднякова: в Москве в январе ожидается теплая погода