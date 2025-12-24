Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
13:05 24.12.2025
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-супруги боксера Дмитрия Бивола о возбуждении ненависти из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды) КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 29.01.2026", - сообщает пресс-служба.
Павел Сюткин* - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Сюткина*
23 декабря, 16:47
Из постановления о возбуждении дела следует, что должностным лицом отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5 ноября по результатам мониторинга интернета выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram видео с участием Бивол.
"Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов". Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики", - пояснили в пресс-службе судов.
Добавляется, что в тексте, по оценкам экспертов, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку.
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)", заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.
Блогер Никита Ефремов* - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Блогера Никиту Ефремова* осудили на три года условно
10 декабря, 18:12
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьДмитрий Бивол
 
 
