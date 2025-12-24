https://ria.ru/20251224/sud-2064324856.html
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти - РИА Новости, 24.12.2025
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-супруги боксера Дмитрия Бивола о возбуждении ненависти из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:05:00+03:00
2025-12-24T13:05:00+03:00
2025-12-24T13:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
дмитрий бивол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251223/mosgorsud-2064134846.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061200810.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, дмитрий бивол
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Бивол
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-супруги Бивола о возбуждении ненависти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-супруги боксера Дмитрия Бивола о возбуждении ненависти из-за поста в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга
зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол
, привлекаемой по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды) КоАП РФ
. Судебное заседание назначено на 29.01.2026", - сообщает пресс-служба.
Из постановления о возбуждении дела следует, что должностным лицом отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
5 ноября по результатам мониторинга интернета выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram видео с участием Бивол.
"Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов". Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики", - пояснили в пресс-службе судов.
Добавляется, что в тексте, по оценкам экспертов, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку.
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека
завело дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)", заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.