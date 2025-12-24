Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей
24.12.2025
В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей
В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей - РИА Новости, 24.12.2025
В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей
Начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга задержали за взятку в 100 тысяч рублей с поличным, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга задержали за взятку в 100 тысяч рублей с поличным, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу в отношении заместителя начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, подозреваемый выдвинул требование двоим гражданам, в отношении которых проводилась проверка по факту кражи, передать ему денежные средства в размере 100 тысяч рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. Далее он 17 и 23 декабря в служебном кабинете в ходе личной встречи с гражданином, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получил взятку.
"Должностное лицо задержано с поличным", - отметили в пресс-службе ГСУСК.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
