СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта предполагает заключение "соглашения о ненападении" между Россией и Украиной, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на, как утверждается, проект документа.

Как уточняется в публикации, украинский документ также предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения с помощью спутникового мониторинга, а также механизма раннего оповещения о нарушениях.