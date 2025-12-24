СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта предполагает заключение "соглашения о ненападении" между Россией и Украиной, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на, как утверждается, проект документа.
По сообщению телеканала, украинский проект плана в среду представил Владимир Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами.
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе
20 декабря, 16:15
"Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как уточняется в публикации, украинский документ также предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения с помощью спутникового мониторинга, а также механизма раннего оповещения о нарушениях.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.