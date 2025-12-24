Рейтинг@Mail.ru
СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"
11:56 24.12.2025 (обновлено: 12:12 24.12.2025)
СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"
СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении" - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"
Предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта предполагает заключение "соглашения о ненападении" между Россией и Украиной, сообщил украинский... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:56:00+03:00
2025-12-24T12:12:00+03:00
киев
россия
украина
сша
владимир путин
юрий ушаков
владимир зеленский
мирный план сша по украине
киев
россия
украина
сша
киев, россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Киев, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
СМИ: предложенный Киевом план предполагает "соглашение о ненападении"

Предложенный Киевом план включает "соглашение о ненападении" между РФ и Украиной

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта предполагает заключение "соглашения о ненападении" между Россией и Украиной, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на, как утверждается, проект документа.
По сообщению телеканала, украинский проект плана в среду представил Владимир Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе
20 декабря, 16:15
"Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как уточняется в публикации, украинский документ также предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения с помощью спутникового мониторинга, а также механизма раннего оповещения о нарушениях.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
Вчера, 11:46
 
КиевРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЮрий УшаковВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
