Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро "Кудрово"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга называют 2029 год датой открытия станции метро "Кудрово" в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.