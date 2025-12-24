Рейтинг@Mail.ru
Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро "Кудрово" - РИА Новости, 24.12.2025
00:23 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/peterburg-2064207105.html
Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро "Кудрово"
Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро "Кудрово"
Власти Санкт-Петербурга называют 2029 год датой открытия станции метро "Кудрово" в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:23:00+03:00
2025-12-24T00:23:00+03:00
строительство
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
общество
https://ria.ru/20251218/peterburg-2062886977.html
ленинградская область
санкт-петербург
Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро "Кудрово"

Станцию метро "Кудрово" в Ленинградской области могут открыть в 2029 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга называют 2029 год датой открытия станции метро "Кудрово" в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Часть территории мы зарезервировали под метро. Город сроки называет разные, сейчас называет 2029 год. Мне трудно говорить за город. Мы свою часть, что от Ленинградской области зависит, как мы давали обязательства – до конца 2027 года, мы все свои обязательства – и подъездные пути, и развороты, и стоянки – мы все это выполнили", - сказал он в ходе прямой линии с жителями региона.
Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.
Вид на здание Кунсткамеры с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Комфорт и уют: как Петербург меняется к лучшему и продолжает удивлять
18 декабря, 13:38
 
СтроительствоЛенинградская областьСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоОбщество
 
 
