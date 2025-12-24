Рейтинг@Mail.ru
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
16:28 24.12.2025
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин
Опыт Москвы по контролю за мигрантами через приложение "Амина" будет применяться в других регионах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
общество
москва
россия
узбекистан
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
мигранты
москва
россия
узбекистан
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин

Собянин: опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в других регионах

© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт Москвы по контролю за мигрантами через приложение "Амина" будет применяться в других регионах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Буквально вчера комиссия под руководством первого заместителя Совета безопасности Медведева рассматривала эти вопросы, эксперимент признан удавшимся. Принято решение распространять его на другие регионы нашей страны, на другие программы перехода, так чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает, и что это за люди", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Ранее на сайте ГБУ "Миграционный центр" города Москвы появилась информация, что с 1 сентября 2025 года в столичном регионе вводится экспериментальный режим учета места нахождения иностранных граждан, который будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством и призван заменить действующий порядок миграционного учета. Гражданам стран Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение "Амина", которое упростит постановку на учет иностранных граждан.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осматривает пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. 23 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов
23 декабря, 20:48
 
ОбществоМоскваРоссияУзбекистанСергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025Мигранты
 
 
