В Петербурге досрочно открыли развязку на М-11 с подъездом к Пулково
17:18 24.12.2025
В Петербурге досрочно открыли развязку на М-11 с подъездом к Пулково
Движение по новой транспортной развязке с подъездом к петербургскому аэропорту "Пулково" запущено на 681-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" на год раньше
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Движение по новой транспортной развязке с подъездом к петербургскому аэропорту "Пулково" запущено на 681-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" на год раньше установленного срока, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Инфраструктурный объект включает три путепровода. Два из них общей протяжённостью 614 метров расположены над Пулковским шоссе и один длиной 55 метров – над М-11 "Нева".
«
"Транспортная развязка с подъездом к аэропорту Пулково построена по поручению президента и введена в эксплуатацию на год раньше срока. Это стратегически важный объект, ставший связующим звеном между скоростной трассой М-11 "Нева" и международной воздушной гаванью. Он обеспечивает быстрое и безопасное сообщение для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области", – сказал Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.
Как заявил Хуснуллин, развязка представляет собой новую дорогу к аэропорту протяжённостью 5,5 километров. Дорога позволит снизить нагрузку на Пулковское шоссе в часы пик, а также ускорит поездки до аэропорта. Проект снизит пассажиропоток на существующих дорогах, благодаря чему позволит повысить транспортную доступность жилых и туристических объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заместитель председателя правительства назвал проект ярким примером комплексного инфраструктурного развития, который создал условия для роста экономических и социальных показателей региона и страны в целом.
Проект реализован с учётом развития жилой застройки Пушкинского района, конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и прогнозируемого роста пассажиропотока аэропорта.
По заявлению председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, чьи слова приводит правительство, на объекте выполнен большой объём работ по обеспечению безопасности дорожного движения, и открытие этой развязки станет отличным подарком для водителей и пассажиров в преддверии Нового года.
