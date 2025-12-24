Рейтинг@Mail.ru
Главе AZAL передали медали для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе - РИА Новости, 24.12.2025
19:00 24.12.2025
Главе AZAL передали медали для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе
Главе AZAL передали медали для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Президенту авиакомпании Азербайджанские Авиалинии (AZAL) Самиру Муса оглу Рзаеву передали медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе в 2024 году.
Сегодня в Грозном открыли монумент памяти погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Мемориальная плита находится в Сквере имени президента республики Азербайджан Гейдара Алиева. В церемонии также принял участие и посол Азербайджана в России Рахман Сахиб оглу Мустафаев.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Казахстан не назвал дату публикации отчета по крушению самолета AZAL
17 декабря, 13:46
"Указом главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за проявленный высокий уровень гражданской ответственности, мужество и высокий персонализм награждены медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой", выжившие бортпроводники экипажа. Хотел бы сказать, что мы разделяем с вами эту боль. Мы должны идти вперед, передавать нашим потомкам славные традиции", - сказал руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.
Самир Муса оглу Рзаев в своем выступлении отметил, что дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни, основанные на взаимном уважении и поддержке.
"Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших. Для нашей компании эта трагедия стала невосполнимой утратой. Мы потеряли не только наших пассажиров, чьи жизни были прерваны слишком рано, но мы также потеряли наших коллег, чья отвага, профессионализм и самоотверженность смогли спасти десятки жизней. Каждый из этих судеб навсегда останется в памяти AZAL, в истории гражданской авиации и в сердцах наших народов", - сказал он.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Как заявил 9 октября на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Также власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура.
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
9 октября, 15:23
 
