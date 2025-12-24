Главе AZAL передали медали для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе

ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Президенту авиакомпании Азербайджанские Авиалинии (AZAL) Самиру Муса оглу Рзаеву передали медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе в 2024 году.

Сегодня в Грозном открыли монумент памяти погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Мемориальная плита находится в Сквере имени президента республики Азербайджан Гейдара Алиева . В церемонии также принял участие и посол Азербайджана в России Рахман Сахиб оглу Мустафаев.

"Указом главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за проявленный высокий уровень гражданской ответственности, мужество и высокий персонализм награждены медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой", выжившие бортпроводники экипажа. Хотел бы сказать, что мы разделяем с вами эту боль. Мы должны идти вперед, передавать нашим потомкам славные традиции", - сказал руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

Самир Муса оглу Рзаев в своем выступлении отметил, что дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни, основанные на взаимном уважении и поддержке.

"Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших. Для нашей компании эта трагедия стала невосполнимой утратой. Мы потеряли не только наших пассажиров, чьи жизни были прерваны слишком рано, но мы также потеряли наших коллег, чья отвага, профессионализм и самоотверженность смогли спасти десятки жизней. Каждый из этих судеб навсегда останется в памяти AZAL, в истории гражданской авиации и в сердцах наших народов", - сказал он.