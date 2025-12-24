Рейтинг@Mail.ru
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
16:48 24.12.2025
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL

ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Монумент памяти погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines, AZAL) открыли в Грозном в сквере имени Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана.
"Для нас всех эта катастрофа явилась ужасной новостью. Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса "Баку - Грозный"", - сказал руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов на церемонии открытия.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России.
Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Казахстан не назвал дату публикации отчета по крушению самолета AZAL
17 декабря, 13:46
 
В миреРоссияГрозныйАзербайджанИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
