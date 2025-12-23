Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти удивились реакции коллег на вопрос Путину про XIX век
18:31 23.12.2025 (обновлено: 22:56 23.12.2025)
В Ленобласти удивились реакции коллег на вопрос Путину про XIX век
Власти Ленинградской области удивлены реакции коллег на обращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в Ульяновске, "как в XIX-м веке"
В Ленобласти удивились реакции коллег на вопрос Путину про XIX век

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области удивлены реакции коллег на обращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в Ульяновске, "как в XIX-м веке", и попросили "не перекладывать с больной головы на здоровую".
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". Двадцать третьего декабря в администрации Ульяновска РИА Новости сообщили, что нашли автора обращения на прямую линию к президенту, и он оказался из поселка Ульяновка Ленинградской области. В частности, в пресс-службе администрации сообщили, что произошла "досадная оплошность", и что в сообщении произошла опечатка.
"Удивлены реакции коллег на обращение, зачитанное в эфире президентом России. Рекомендуем - не перекладывать с больной головы на здоровую", - сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
19 декабря, 23:48
