Автор вопроса Путину о жизни "как в 19-м веке" нашелся в другом регионе

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. В Ульяновске нашли автора обращения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни, "как в 19-м веке", он оказался из Ленинградской области, рассказали РИА Новости в городской администрации.
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". В администрации Ульяновска сообщили, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему.
"Обратились в приемную главы города около 14 часов (13.00 мск. – ред.) по ульяновскому времени. Сказали, что такая досадная оплошность произошла... Поселок Ульяновка Ленинградской области. Говорят, что это их сообщение на прямую линию, но произошла опечатка и поэтому переживают, что данный вопрос теперь не решится", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Ульяновска.