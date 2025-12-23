Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
16:06 23.12.2025
Автор вопроса Путину о жизни "как в 19-м веке" нашелся в другом регионе
В Ульяновске нашли автора обращения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни, "как в 19-м веке", он оказался из Ленинградской области, рассказали... РИА Новости, 23.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве.
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. В Ульяновске нашли автора обращения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни, "как в 19-м веке", он оказался из Ленинградской области, рассказали РИА Новости в городской администрации.
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?". В администрации Ульяновска сообщили, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему.
"Обратились в приемную главы города около 14 часов (13.00 мск. – ред.) по ульяновскому времени. Сказали, что такая досадная оплошность произошла... Поселок Ульяновка Ленинградской области. Говорят, что это их сообщение на прямую линию, но произошла опечатка и поэтому переживают, что данный вопрос теперь не решится", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Ульяновска.
Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
20 декабря, 02:27
20 декабря, 02:27
 
