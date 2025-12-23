В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Суд назначил студентке колледжа из Санкт-Петербурга обязательные работы за демонстрацию флага с запрещенной символикой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По информации пресс-службы, вечером 19 декабря в полицию Красносельского района поступило сообщение от очевидца о том, что в одном из окон жилого дома 210 на проспекте Ветеранов был вывешен флаг с запрещённой символикой. Оттуда в отдел полиции доставили 18-летнюю студентку одного из колледжей. Полицейские составили на нее административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законами атрибутики или символики, в том числе нацистской и экстремистской).
"Красносельским районным судом Санкт-Петербурга девушка признана виновной и ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 42 часа с конфискацией предмета административного правонарушения", - говорится в сообщении ГУМВД.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что студентка колледжа сообщила суду, что это была шутка.