Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064039672.html
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага - РИА Новости, 23.12.2025
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага
Суд назначил студентке колледжа из Санкт-Петербурга обязательные работы за демонстрацию флага с запрещенной символикой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:44:00+03:00
2025-12-23T11:44:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613270_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_1d85b35ec3392f3fd760f0c8aa0cb118.jpg
https://ria.ru/20251223/plenum-2064033620.html
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613270_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_440bef293beb9383f07c1910ff96ca46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, красносельский район, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красносельский район, Происшествия
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага

В Петербурге студентке назначили работы за вывешивание запрещенного флага

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Суд назначил студентке колледжа из Санкт-Петербурга обязательные работы за демонстрацию флага с запрещенной символикой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По информации пресс-службы, вечером 19 декабря в полицию Красносельского района поступило сообщение от очевидца о том, что в одном из окон жилого дома 210 на проспекте Ветеранов был вывешен флаг с запрещённой символикой. Оттуда в отдел полиции доставили 18-летнюю студентку одного из колледжей. Полицейские составили на нее административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законами атрибутики или символики, в том числе нацистской и экстремистской).
"Красносельским районным судом Санкт-Петербурга девушка признана виновной и ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 42 часа с конфискацией предмета административного правонарушения", - говорится в сообщении ГУМВД.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что студентка колледжа сообщила суду, что это была шутка.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС ответил, когда допустимо использование нацистской атрибутики
Вчера, 11:17
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьКрасносельский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала