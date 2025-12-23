В Ставрополе создали детскую смесь, близкую к грудному молоку

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Технологию получения белковых концентратов для производства из коровьего молока детской смеси, приближенной к грудному молоку, разработали ученые Технологию получения белковых концентратов для производства из коровьего молока детской смеси, приближенной к грудному молоку, разработали ученые СКФУ . Методику представили на заседании бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН, сообщили в пресс-службе университета.

"Многолетняя совместная работа ученых СКФУ с предприятиями реального сектора привела к созданию линейки технологий глубокой переработки молока. На их основе уже запущено производство целого ряда новых пищевых продуктов и медицинских препаратов. Этот научно-технологический задел отечественной разработки вносит прямой вклад в реализацию национальных задач по развитию биоэкономики", — отметила и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова, слова которой приводятся в сообщении.

Исследователи СКФУ разработали несколько биотехнологий получения белковых концентратов. Первая связана с хитозаном — природным полисахаридом, получаемым, например, из панцирей ракообразных. Он работает как своеобразная "губка", избирательно поглощая нужные частицы.

"Хитозан как губка сорбирует различные фракции. В процессе работы по проекту мы разработали технологию создания белковых концентратов с 90-процентным содержанием белка с различным набором сывороточных и казеиновых фракций (групп белков). Это позволяет производить из коровьего молока смеси, приближающиеся к женскому молоку для грудного вскармливания. Отмечу, что грудное женское молоко — настоящее чудо природы, которое содержит более двухсот соединений", — приводятся в сообщении слова заведующего базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Ивана Евдокимова.

© Фото предоставлено СКФУ Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Алексеевич Евдокимов в лаборатории 23 корпуса Северо-Кавказского федерального университета © Фото предоставлено СКФУ Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Алексеевич Евдокимов в лаборатории 23 корпуса Северо-Кавказского федерального университета

Он отмечает, что обеспеченность России собственными смесями для детского питания составляет, по разным оценкам, лишь 30–40 процентов. И внедрение технологий глубокой переработки молока может существенно сократить зависимость от импорта.

Второй подход к получению белковых концентратов основан на мембранных технологиях: обезжиренное молоко пропускают через "специальные фильтры", которые как бы разбирают его на составляющие элементы — разные типы белков, минеральных солей, углеводов и другие вещества. Как подчеркнули в СКФУ, технология глубокой переработки молока может найти применение в производстве высокобелковых смесей — спортивного и лечебно-профилактического питания.

В партнерстве с профильными предприятиями ученые уже реализовали проекты по созданию первых отечественных линий лактозы и лактулозы — веществ, широко применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности.