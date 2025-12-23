Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе создали детскую смесь, близкую к грудному молоку
09:00 23.12.2025
В Ставрополе создали детскую смесь, близкую к грудному молоку
Технологию получения белковых концентратов для производства из коровьего молока детской смеси, приближенной к грудному молоку, разработали ученые СКФУ.
наука, университетская наука, россия, ставрополь, российская академия наук, российский научный фонд, северо-кавказский федеральный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Ставрополь, Российская академия наук, Российский научный фонд, Северо-Кавказский федеральный университет, Северо-Кавказский Федеральный округ, Медицина, Здоровье - Общество, Российские инновации, Качество жизни, Питание, Дети
В Ставрополе создали детскую смесь, близкую к грудному молоку

РИА Новости: В СКФУ разработали технологии получения белковых концентратов

© Getty Images / Olga YastremskaКормление
Кормление - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Olga Yastremska
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Технологию получения белковых концентратов для производства из коровьего молока детской смеси, приближенной к грудному молоку, разработали ученые СКФУ. Методику представили на заседании бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН, сообщили в пресс-службе университета.
"Многолетняя совместная работа ученых СКФУ с предприятиями реального сектора привела к созданию линейки технологий глубокой переработки молока. На их основе уже запущено производство целого ряда новых пищевых продуктов и медицинских препаратов. Этот научно-технологический задел отечественной разработки вносит прямой вклад в реализацию национальных задач по развитию биоэкономики", — отметила и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова, слова которой приводятся в сообщении.
Напиток - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Нет лактозе. Ученые нашли решение, как создавать новые напитки
25 сентября, 09:00
Исследователи СКФУ разработали несколько биотехнологий получения белковых концентратов. Первая связана с хитозаном — природным полисахаридом, получаемым, например, из панцирей ракообразных. Он работает как своеобразная "губка", избирательно поглощая нужные частицы.
"Хитозан как губка сорбирует различные фракции. В процессе работы по проекту мы разработали технологию создания белковых концентратов с 90-процентным содержанием белка с различным набором сывороточных и казеиновых фракций (групп белков). Это позволяет производить из коровьего молока смеси, приближающиеся к женскому молоку для грудного вскармливания. Отмечу, что грудное женское молоко — настоящее чудо природы, которое содержит более двухсот соединений", — приводятся в сообщении слова заведующего базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Ивана Евдокимова.
© Фото предоставлено СКФУЧлен-корреспондент Российской академии наук, заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Алексеевич Евдокимов в лаборатории 23 корпуса Северо-Кавказского федерального университета
Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Алексеевич Евдокимов в лаборатории 23 корпуса Северо-Кавказского федерального университета - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото предоставлено СКФУ
Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Алексеевич Евдокимов в лаборатории 23 корпуса Северо-Кавказского федерального университета
Он отмечает, что обеспеченность России собственными смесями для детского питания составляет, по разным оценкам, лишь 30–40 процентов. И внедрение технологий глубокой переработки молока может существенно сократить зависимость от импорта.
Кормление ребенка - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей
16 декабря, 09:00
Второй подход к получению белковых концентратов основан на мембранных технологиях: обезжиренное молоко пропускают через "специальные фильтры", которые как бы разбирают его на составляющие элементы — разные типы белков, минеральных солей, углеводов и другие вещества. Как подчеркнули в СКФУ, технология глубокой переработки молока может найти применение в производстве высокобелковых смесей — спортивного и лечебно-профилактического питания.
В партнерстве с профильными предприятиями ученые уже реализовали проекты по созданию первых отечественных линий лактозы и лактулозы — веществ, широко применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности.
Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-25-00264).
 
Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-25-00264).
 
 
