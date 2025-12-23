Туроператоры рассказали о рекордном росте числа поездок в Крым

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Крым в 2025 году показал рекордный прирост турпотока в организованном сегменте - почти на 67%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аналитический центр АТОР проанализировал динамику по ключевым направлениям внутреннего организованного туризма в уходящем году. По оценке аналитиков, в 2025 году произошло значительное перераспределении потоков между регионами.
Среди ключевых трендов - феноменальный рост Крыма. "Направление стало главным сюрпризом года, показав рекордный прирост в организованном сегменте на 66,8%, несмотря на логистические и геополитические сложности", - говорится в сообщении АТОР.
Краснодарский край по итогам года показал снижение турпотока (на 15,4%), но сохранил лидерство по количеству поездок в стране.
В АТОР также обратили внимание на трансформацию Калининграда, который все больше ассоциируется с пляжным отдыхом в сочетании с насыщенной экскурсионной программой. "Рост доли продаж Калининграда в общем объеме с 15,9% в 2024 году до 17,1% в 2025", - отметили в ассоциации.
Кроме того, среди трендов, по оценке АТОР, устойчивый интерес туристов к Санкт-Петербургу (турпоток вырос на 7,1%), а также увеличение спроса на поездки в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.
Позднее на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что самыми популярными направлениями внутреннего туризма стали Краснодарский край, Москва и Подмосковье (рост продаж в организованном туризме на 4,4%), Санкт-Петербург (7,1%), Крым (66,8%), Калининградская область (5,3%).
В целом же, по оценке АТОР, общий объем продаж организованных туров по России в 2025 году сократился по сравнению с 2024 годом в среднем на 10,6%.
