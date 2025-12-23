Рейтинг@Mail.ru
15:27 23.12.2025 (обновлено: 16:06 23.12.2025)
Казахстан после атак на КТК продолжает корректировать экспортные маршруты
казахстан, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), баку, казтрансойл, транснефть, казмунайгаз, николай токарев, китай
Казахстан, Киев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Баку, КазТрансОйл, Транснефть, Казмунайгаз, Николай Токарев, Китай
Казахстан после атак на КТК продолжает корректировать экспортные маршруты

РИА Новости: Казахстан после атак на КТК корректирует маршруты экспорта

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) корректирует экспортные маршруты, задействует все возможные варианты транспортировки нефти, заявили РИА Новости в ведомстве.
В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов нефтетерминала получил значительные повреждения и вышел из строя в результате атаки украинских беспилотных катеров. После этого оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" был вынужден согласовать переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), а также частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на инфраструктуру консорциума достигли 480 тысяч тонн, соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.
"Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков. Работа министерства сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве.
Также в минэнерго уточнили, что часть объемов, включая нефть с гигантского нефтегазового месторождения Кашаган, была оперативно перенаправлена в КНР через нефтепровод "Атасу - Алашанькоу".
"Это использование действующего, легитимного маршрута, обусловленное технической необходимостью и коммерческими договоренностями акционеров", - пояснили в ведомстве.
В понедельник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что оператор ожидает рост транспортировки нефти по системе КТК в этом году до 74,4 миллиона тонн с 63 миллионов тонн годом ранее. В свою очередь министр энергетики Казахстана Аккенженов заявлял, что в этом году при плановом объеме транспортировки по КТК в 72 миллиона тонн республика сможет поставить около 68 миллионов тонн. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
КазахстанКиевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БакуКазТрансОйлТранснефтьКазмунайгазНиколай ТокаревКитай
 
 
