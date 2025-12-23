Казахстан надеется на разблокировку еще 120 миллионов долларов средств ЕАБР

АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Казахстан рассчитывает, что Euroclear в 2026 году разблокирует ещё 120 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы России, но надо будет доказать, что они пойдут на казахстанские проекты, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

"Порядка 120 миллионов долларов еще не разблокированы, потому что они содержатся в ценных бумагах. В 2026 году надо будет доказать, что эти 120 миллионов долларов ЕАБР тоже направит на казахстанские проекты. Тем самым минфин как крупнейший акционер Евразийского банка развития добился разблокировки этих средств", - сказал Кенбеил.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) - российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу Московской биржи и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.

Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру.