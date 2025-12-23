СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль в четверг в ходе закрытого слушания в суде не признал предъявленные ему обвинения в отправке дронов в КНДР с целью спровоцировать обострение отношений и использовать это как предлог для военного положения, которое он краткосрочно ввел в декабре 2024 года, передает агентство Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль в четверг в ходе закрытого слушания в суде не признал предъявленные ему обвинения в отправке дронов в КНДР с целью спровоцировать обострение отношений и использовать это как предлог для военного положения, которое он краткосрочно ввел в декабре 2024 года, передает агентство Рёнхап

Согласно информации Рёнхап, во вторник Юн Сок Ёль явился в Центральный районный суд Сеула на слушание по вопросу о продлении срока его ареста, который истекает 18 января, а также по обвинениям в отправке БПЛА в КНДР с целью провокации.

"Если бы атаки беспилотников или какие-то удары по целям имели место, мне о них было бы доложено в соответствии с порядком принятия государственных решений, однако у меня нет никаких сведений о получении таких докладов", - приводит агентство слова бывшего главы государства, сказанные им в ходе слушанья.

Кроме того, как отмечает Рёнхап, Юн Сок Ёль в качестве доказательства правдивости своих слов сообщил суду о своем 10-минутном разговоре по телефону с нынешним президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2024 года, сразу после избрания последнего на пост главы государства. По словам Юн Сок Ёля, они обсуждали отправку КНДР на Юг пакетов с мусором.

Бывший президент Республики Корея добавил, что в разговоре с Трампом упомянул, что Сеул в этом вопросе придерживается тактики "стратегического выжидания" и не собирается никак реагировать, "пока провокации Северной Кореи не приведут к жертвам".

Спецпрокурор, в свою очередь, подчеркнул, что Юн Сок Ёль должен оставаться под стражей, учитывая "тяжесть его предполагаемых преступлений и риск того, что он может уничтожить доказательства или скрыться".

В заключение слушания суд попросил обе стороны до 30 декабря предоставить дополнительные доводы в письменной форме. Согласно информации агентства Рёнхап, вынесение решения о продлении срока заключения ожидается после этой даты. В случае, если продление все же будет одобрено, Юн Сок Ёль может быть оставлен под стражей еще вплоть до полугода.

По версии специального прокурора, Юн Сок Ёль в октябре прошлого года намеренно отправил БПЛА в Пхеньян с целью обострить напряженные отношения с КНДР, что могло бы быть использовано как предлог для введения военного положения. Как указывается в материалах расследования, ключевые подтверждения этих намерений были обнаружены в мобильном телефоне бывшего командующего Контрразведывательного командования вооружённых сил Республики Корея Ё Ин Хёна. В сохранённых записях содержались, в частности, следующие формулировки: "должна возникнуть ситуация военного времени или ситуация, не поддающаяся контролю полицейскими силами", "необходимо создать нестабильную ситуацию или воспользоваться сложившейся возможностью".

Согласно выводам следственной группы, после этого вооружённые силы Республики Корея провели конкретные операции, включая запуск беспилотных летательных аппаратов с прикреплёнными контейнерами для распространения листовок в направлении Пхеньяна.

Однако, поскольку КНДР не предприняла реальных военных ответных действий, расчёт на эскалацию и формирование повода для введения чрезвычайного режима не оправдался, и данный план, по оценке спецпрокурора, провалился.