Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя
00:36 23.12.2025
Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя
Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя
Потребление алкоголя в России в ноябре снизилось в 62 регионах, сильнее всего - в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, следует из расчетов РИА Новости РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T00:36:00+03:00
2025-12-23T00:36:00+03:00
Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя

Потребление алкоголя в России в ноябре снизилось в 62 регионах

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в ноябре снизилось в 62 регионах, сильнее всего - в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Если в январе потребление алкогольной продукции на душу населения в Пермском крае за последние 12 календарных месяцев составило 12 литров чистого спирта, то в ноябре - уже 8,9 литра. В тройку российских субъектов, где за последний год стали меньше пить, также вошли Кировская (-2,8 литра) и Иркутская (-2,7 литра) области. В результате там выпивали в год 11,3 литра и 7,6 литра соответственно.
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России
13 апреля, 20:43
Жители Калужской области на ноябрь потребляли 7,7 литра, что на 2,6 литра меньше уровня января. В то же время в Смоленской области и Карелии показатель сократился на 2,3 литра, составив 8,3 литра и 11,5 литра на человека.
В Ленинградской области в среднем выпивать стали на 2,2 литра меньше - всего 7,4 литра, а в Ямало-Ненецком автономном округе потребление уменьшилось на 2,1 литра, до 8,2 литра.
Восьмое место между собой поделили Кузбасс, Забайкальский край и Пензенская область, где в среднем употребление алкогольной продукции снизилось на 2 литра с начала текущего года. В результате по итогам ноября оно составило 8,3 литра, 9 литров и 10,6 литра соответственно.
На девятом месте расположились Московская область и Хакасия, жители которых с начала года стали пить на 1,9 литра меньше. Десятку замкнули Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Курская области со снижением на 1,7 литра.
В то же время в Москве потребление алкогольной продукции уменьшилось на 0,7 литра, в Санкт-Петербурге - на 0,8 литра, Новосибирской области - на 0,2 литра.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
7 декабря, 13:29
 
Пермский крайРоссияОбщество
 
 
