Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге (1825)

26 декабря исполняется 190 лет с восстания декабристов в России.

Восстание на Сенатской площади – вооруженное выступление, инициированное участниками движения декабристов с целью свержения самодержавия и введения представительного правления. Произошло в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года.

Ядро декабристов составляли офицеры - участники Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813-1814 годов. В 1815 году в среде гвардейских офицеров стали создаваться оппозиционные самодержавию кружки, послужившие основой тайных радикальных политических обществ декабристов. Члены этих обществ намеревались силами армии (без участия народа) произвести военную революцию.

Декабристы долго готовили свое восстание и планировали его на лето 1826 года, однако внезапная смерть в декабре 1825 года императора Александра I ускорила действия со стороны оппозиционеров.

Сразу же после его кончины , в силу того что отречение законного наследника престола – цесаревича Константина, следующего по старшинству сына императора Павла I, держалось в секрете, российская армия и государственные структуры были приведены к присяге на верность Константину Павловичу. При этом сам Константин престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. В стране создалось положение междуцарствия.

После повторного отказа Константина от короны 24 декабря (12 декабря по старому стилю) 1825 года был подписан манифест о вступлении на престол третьего сына императора Павла I – Николая Павловича. На 26 декабря (14 декабря по старому стилю) была назначена вторая присяга – "переприсяга" Николаю I.

Руководители восстания решили воспользоваться сложной ситуацией на высочайшем государственном уровне. Декабристы намеревались помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю. Планировалось занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, арестовав царскую семью. Для руководства восстанием был избран "диктатор" – князь Сергей Трубецкой.

После этого планировалось потребовать от Сената опубликовать всенародный манифест, в котором провозглашалось бы "уничтожение бывшего правления" и учреждение временного правительства. Его членами предполагалось сделать графа Михаила Сперанского и адмирала Николая Мордвинова (позднее они стали членами суда над декабристами).

Депутаты должны были утвердить новый основной закон – конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать народный манифест, было решено принудить его к этому силой.

Манифест содержал в себе несколько пунктов: учреждение временного правительства (до установления постоянного), отмену крепостного права, равенство всех сословий перед законом, демократические свободы (прессы, вероисповедания, труда), введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати. После этого, согласно планам декабристов, должно было быть созвано Учредительное собрание, которое решило бы вопрос о форме правления – конституционная монархия или республика.

26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года на заснеженную Сенатскую площадь стали собираться восставшие войска. К 11 часам утра 30 офицеров-декабристов вывели на Сенатскую площадь более трех тысяч человек – солдат Московского и Гренадерского полков и матросов Гвардейского морского экипажа.

Однако план действий , выработанный накануне, с первых минут был нарушен. За несколько дней до восстания Николай I был предупрежден о готовящемся перевороте. Сенаторы присягнули императору Николаю рано утром и уже разошлись, на место сбора пришли не все намеченные военные подразделения, выбранный "диктатором" Сергей Трубецкой вообще не появился на Сенатской площади.

Восставшие полки продолжили бездействовать, пока заговорщики не могли прийти к единому решению о назначении нового руководителя.

Тем временем Николай I стянул к площади верные ему войска. Петербургский военный генерал-губернатор, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Милорадович предпринял попытку уговорить восставших сложить оружие, но был смертельно ранен выстрелом Петра Каховского.

В пятом часу дня Николай I отдал приказ открыть артиллерийский огонь. Было сделано семь выстрелов картечью – один поверх голов и шесть в упор. Солдаты обратились в бегство. Подпоручик Михаил Бестужев-Рюмин попытался, построив бегущих по льду Невы солдат в боевой порядок, организовать захват Петропавловской крепости, но его замысел не удался. К вечеру того же дня правительство полностью подавило восстание.

Данные о потерях среди восставших, правительственных войск и собравшейся толпы, в большинстве своем не принимавшей активного участия в происходивших событиях, разнятся. Утвердившееся в 1970-х годах в исторической литературе количество погибших в 1271 человек в настоящее время признается историками недостоверным из-за несоответствия с информацией из других источников.

Так, участник событий штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка барон Василий Каульбарс насчитал вечером 26 декабря 56 тел, сложенных у забора Исаакиевского собора; всего, по собранным им данным, в этот день "лишились жизни" около 80 человек.

Военный историк Георгий Габаев (по данным полковых историй и другим источникам, дополняющим подсчеты Каульбарса) подсчитал число погибших, смертельно раненных и пропавших без вести офицеров и солдат как с правительственной стороны (6 человек), так и со стороны восставших (41 человек). По подсчетам историка Павла Ильина, количество убитых, пропавших без вести и умерших от полученных ран солдат восставших частей составило не менее 63 человек, а по косвенным данным, максимальное число жертв среди нижних чинов, участвовавших в восстании, не превышало 90-98 человек. Вышеприведенные подсчеты не включают несколько десятков жертв артиллерийского и ружейного огня среди гражданского населения в окрестностях Сенатской площади.

Всего к следствию и суду по делу декабристов было привлечено 579 человек

Результатом работы суда стал список из 121 "государственного преступника", разделенный на 11 разрядов, по степени провинности. Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев, Петр Каховский были поставлены "вне разрядов" и приговорены к четвертованию, замененному Николаем I повешением.

Ранним утром 25 июля 1826 года (13 июля по старому стилю) на валу кронверка Петропавловской крепости приговор был приведен в исполнение.

Более 120 участников восстания и членов тайных обществ, имевших отношение к его подготовке, были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение. Особые судебные комиссии, рассматривавшие дела солдат, приговорили 178 человек к наказанию шпицрутенами, 23 - к палкам и розгам.

Свыше двух тысяч солдат переведены на Кавказ , где в то время велись военные действия. Заново сформированный Черниговский полк, а также другой сводный полк из активных участников восстания также были посланы на Кавказ.

В августе 1826 года на каторгу прибыла первая группа осужденных декабристов.

За декабристами последовали 11 женщин, их жены и невесты, которые приняли решение разделить с ними сибирское изгнание. Большинство из них были из знатных родов – дочери русских князей, графов и баронов.

В отношении других родственников, в том числе и детей, Николай I санкционировал принятие постановления "О недозволении отправляться к ним (к декабристам) в Сибирь детям их благородного звания, родственникам и другим лицам".

В 1856 году , после смерти Николая I, в связи с коронацией нового императора Александра II был издан манифест об амнистии декабристов и разрешении им вернуться из Сибири.

До Октябрьской революции (1917) восстание декабристов, наряду с победой в Отечественной войне 1812 года, считалось важнейшим в жизни страны.

По оценкам историков , восстание декабристов – одно из самых неоднозначных событий XIX века. Одни эксперты видят в членах тайных антиправительственных обществ первой четверти XIX века носителей идей прогресса и утверждают, что в случае их успеха России удалось бы избежать кровопролития в начале ХХ столетия. Другие называют их авантюристами и политическими дилетантами, которые могли установить в России жесткую диктатуру.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что мотивы и логику действий декабристов надо пытаться понять и обсуждать без крайностей.

"Говоря о декабристах (а в широком смысле - о любых событиях нашей истории), нам не следует судить. Следует извлекать уроки из истории, пытаться понять логику и мотивы наших предков в ситуации, когда по обе стороны баррикад находились люди, искренне желавшие блага своему Отечеству. Давайте же пытаться оценивать их не только по датам, фамилиям и цифрам, но и по добрым замыслам. Господь, как мы надеемся, судит по намерениям. Я убежден, что у истории, помимо фактологически-научного, должно быть и человеческое измерение", – подчеркнул Мединский в статье в "Российской газете".