В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 200-летию восстания декабристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Выставка "14 декабря 1825 года", посвященная 200-летию со дня восстания декабристов, открылась в Государственном Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка "14 декабря 1825 года" рассказывает о событиях одного из самых трагических дней в истории дореволюционной России . До Октябрьской революции восстание декабристов, наряду с победой в Отечественной войне 1812 года, считалось важнейшим в жизни страны.

Михаил Пиотровский. "Это разговор о восстании декабристов и наша сегодняшняя выставка, которую мы открываем, предваряет и большую конференцию, посвященную 14 декабря, которая начнется у нас в понедельник... На выставке, которую мы сегодня представляем, много замечательных вещей из самых разных учреждений, которые хранят историческую память России. Хотя вообще выставка про Зимний дворец и его взгляд на декабристов... Декабристы здесь присутствовали многократно. Ну, во-первых, конечно, они все были тут на балах и бывали в Эрмитаже, об этом мы тоже хорошо знаем. Потом они были здесь на допросах, которые тоже описаны", - сказал на открытии выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа

В экспозиции собрано более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, а также рукописей и документов. Среди экспонатов – автографы, портреты и личные вещи участников восстания, акварельные виды комнат Николая I в Зимнем дворце, живописные изображения событий на Сенатской площади, офицерские и солдатские мундиры восставших полков и частей, находившихся на стороне императора.

"У нас есть реликвии. Одна из главных реликвий – это мундир Михаила Милорадовича, тот самый мундир, в котором он был на Петровской площади. Там есть следы удара штыком и пули. Лежит пистолет Каховского. И сохранилась шпага Милорадовича. В общем, все такие живые вещи... Все абсолютно в духе Эрмитажа. Стены помнят, искусство присутствует, история присутствует, и вещи, которые оживляют память, тоже есть", - сказал Пиотровский.

Как отмечают в музее, выставка неслучайно размещена именно в Зимнем дворце – там, где не только хранится одна из самых больших коллекций памятников эпохи декабризма, но и живет память о событиях 14 декабря 2025 года. Для максимально полного представления всех мест, которые прямо или опосредованно связаны с первыми дворянскими революционерами, разработан квест. Он погрузит гостей музея в атмосферу дня восстания и немного более позднего времени, касающегося допросов и следствия над декабристами.

Экспозиция построена на материалах из собраний Государственного Эрмитажа, Государственного архива Российской Федерации, Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), Всероссийского музея А.С. Пушкина, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российского государственного архива древних актов.

Среди самых ценных экспонатов – составленный по Высочайшему распоряжению правителем дел Следственной комиссии Александром Дмитриевичем Боровковым рукописный "Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства", который Николай I всю жизнь держал на своем рабочем столе. События 14 декабря 1825 года потрясли императора и во многом сформировали его мировоззрение, повлияв на все его царствование, внутреннюю и внешнюю политику. Даже на смертном одре он вспоминал о "своих друзьях по 14 декабря".

Немногочисленные реликвии декабристов, то есть принадлежавшие им личные вещи, чудом сохранившиеся, тематически и хронологически завершают выставку. К их числу относятся запон (масонский фартук) и перчатки Кондратия Федоровича Рылеева, масонская грамота Николая Александровича Бестужева, мундштук Петра Григорьевича Каховского.

Посетители смогут ознакомиться выставкой "14 декабря 1825 года" с 13 декабря 2025 года до 5 апреля 2026 года.