Токаев назвал сотрудничество с Москвой приоритетным для Астаны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество Казахстана с Россией является приоритетным, Астана и Москва должны находиться вместе.
"Что касается Казахстана, то сотрудничество, так сказать, в рамках стратегического партнёрства и союзничества является безусловным приоритетом. Поскольку сама жизнь диктует необходимость нашего взаимного существования, сама природа говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан Казахстана и, я думаю, России", - сказал Токаев.
Президент Казахстана добавил, что работа двух президентов, "направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран". Кроме того, Токаев поблагодарил российского коллегу за теплый прием во время своего государственного визита в Россию 12 ноября и отметил, что визит прошел с полным успехом.
В понедельник лидеры стран СНГ перед неформальной встречей посетили Эрмитаж, где для них была организована экскурсия.