Токаев назвал сотрудничество с Москвой приоритетным для Астаны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество Казахстана с Россией является приоритетным, Астана и Москва должны находиться вместе.

В понедельник лидеры стран СНГ перед неформальной встречей посетили Эрмитаж, где для них была организована экскурсия.