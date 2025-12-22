Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году

С.- ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что 2025 год был успешным для отношений РФ и Казахстана, отношения развивались по восходящей линии.