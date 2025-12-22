Рейтинг@Mail.ru
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
16:49 22.12.2025 (обновлено: 17:19 22.12.2025)
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году - РИА Новости, 22.12.2025
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что 2025 год был успешным для отношений РФ и Казахстана,... РИА Новости, 22.12.2025
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году

Токаев: отношения РФ и Казахстана в 2025 году развивались по восходящей линии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
С.- ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что 2025 год был успешным для отношений РФ и Казахстана, отношения развивались по восходящей линии.
"Что касается двустороннего сотрудничества, то этот год был успешным. Без всяких сомнений, можно сказать о том, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии", - заявил Токаев.
Токаев прибыл в Санкт-Петербург 21 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского совета и неформальном саммите стран СНГ.
В понедельник лидеры стран СНГ перед неформальной встречей посетили Эрмитаж, где для них была организована экскурсия.
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу
Россия Казахстан Касым-Жомарт Токаев Санкт-Петербург Владимир Путин СНГ
 
 
