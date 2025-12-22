https://ria.ru/20251222/tokaev-2063894433.html
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году - РИА Новости, 22.12.2025
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что 2025 год был успешным для отношений РФ и Казахстана,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:49:00+03:00
2025-12-22T16:49:00+03:00
2025-12-22T17:19:00+03:00
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
санкт-петербург
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063899901_0:221:3172:2006_1920x0_80_0_0_5744287bf6d0fd3e9a66668352e31978.jpg
https://ria.ru/20251222/ermitazh-2063836109.html
россия
казахстан
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063899901_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_2b44fa41871d52084b354a68c58efbfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, санкт-петербург, владимир путин, снг
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Санкт-Петербург, Владимир Путин, СНГ
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
Токаев: отношения РФ и Казахстана в 2025 году развивались по восходящей линии