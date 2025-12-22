https://ria.ru/20251222/strany-2063874524.html
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подчеркнули важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного...
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости.
Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подчеркнули важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, сообщает
пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиёев
в Санкт-Петербурге
принял участие в неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
.
"Подчеркнута важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, углубления взаимодействия в области транспорта, стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации", - говорится в сообщении по итогам участия Мирзиёева в саммите.
Участники встречи также обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации, расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства, а также развития долгосрочного партнерства между регионами.
"Отмечена также необходимость сохранения и развития культурно-гуманитарного обмена между странами Содружества, в частности поддержки развития творческого, инновационного и интеллектуального потенциала молодежи", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.