Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли

ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости. Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подчеркнули важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиёева.

По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиёев Санкт-Петербурге принял участие в неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ

"Подчеркнута важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, углубления взаимодействия в области транспорта, стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации", - говорится в сообщении по итогам участия Мирзиёева в саммите.

Участники встречи также обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации, расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства, а также развития долгосрочного партнерства между регионами.