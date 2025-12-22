Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/strany-2063874524.html
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли - РИА Новости, 22.12.2025
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подчеркнули важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:54:00+03:00
2025-12-22T15:54:00+03:00
в мире
санкт-петербург
шавкат мирзиеев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20251222/narody-2063835786.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063818731.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкт-петербург, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Санкт-Петербург, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли

Лидеры стран СНГ отметили важность наращивания взаимного товарооборота

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 22 дек – РИА Новости. Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подчеркнули важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиёев в Санкт-Петербурге принял участие в неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Глубокое переплетение традиций связывает народы стран СНГ, заявил Путин
Вчера, 13:59
"Подчеркнута важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, углубления взаимодействия в области транспорта, стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации", - говорится в сообщении по итогам участия Мирзиёева в саммите.
Участники встречи также обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации, расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства, а также развития долгосрочного партнерства между регионами.
"Отмечена также необходимость сохранения и развития культурно-гуманитарного обмена между странами Содружества, в частности поддержки развития творческого, инновационного и интеллектуального потенциала молодежи", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Вчера, 13:10
 
В миреСанкт-ПетербургШавкат МирзиеевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала