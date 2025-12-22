Станкович оценил шансы на переход Маркиньоса в "Црвену Звезду"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Серб Деян Станкович, который вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды", заявил, что переход бразильца Маркиньоса в белградский клуб из московского "Спартака" маловероятен из-за финансового аспекта.
Станкович вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды" 22 декабря. Маркиньос выступал за "Ференцварош" под руководством Станковича, после перехода сербского специалиста в московский "Спартак" бразилец также пополнил состав российского клуба летом 2024 года.
"Что касается Маркиньоса, он парень, который пришел как "десятка" в "Ференцварош" и "Спартак". Мы смогли сделать из него футболиста, который дал мне невероятный баланс в команде, феноменальный. Не думаю, что он сможет приехать в "Црвену Звезду". Он поднял свою карьеру на более высокий уровень в плане финансов и всего остального. Мы посмотрим как и что будет, но должны быть реалистами", - приводит слова Станковича Sportinjo.
"Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавил "красно-белых" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне.
Маркиньосу 26 лет. В составе "Спартака" он принял участие в 56 матчах, в которых забил семь мячей.