Станкович оценил шансы на переход Маркиньоса в "Црвену Звезду"

"Что касается Маркиньоса, он парень, который пришел как "десятка" в "Ференцварош" и "Спартак". Мы смогли сделать из него футболиста, который дал мне невероятный баланс в команде, феноменальный. Не думаю, что он сможет приехать в "Црвену Звезду". Он поднял свою карьеру на более высокий уровень в плане финансов и всего остального. Мы посмотрим как и что будет, но должны быть реалистами", - приводит слова Станковича Sportinjo.