Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик

"Эту вещь у нас все время просит "Метрополитен" на долгое временное хранение. У них залы американского золота, но вот такого качества ацтекского золота нет, потому что тоже все переплавляют. То есть, когда они попадают в музеи, все переплавляют. Но вот у нас такой один шедевр", - рассказал Пиотровский.