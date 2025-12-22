Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского никому не отдавать золотой ацтекский колокольчик, который хранится в Эрмитаже, в том числе нью-йоркскому музею "Метрополитен".
Президент РФ в воскресенье организовал для лидеров СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В одном из залов музея Пиотровский представил редкий экспонат из Центральной Америки - ацтекский колокольчик, купленный в 19 веке.
"Эту вещь у нас все время просит "Метрополитен" на долгое временное хранение. У них залы американского золота, но вот такого качества ацтекского золота нет, потому что тоже все переплавляют. То есть, когда они попадают в музеи, все переплавляют. Но вот у нас такой один шедевр", - рассказал Пиотровский.
"Пока никому не давайте", - предостерег Путин.
Пиотровский в свою очередь заверил, что музей никому не передаст экспонат.
"А потом скажут: "Мы ничего не получали", - пошутил со своей стороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который тоже участвовал в экскурсии.