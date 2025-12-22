Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:24 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063947093.html
Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик
Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик - РИА Новости, 22.12.2025
Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик
Президент России Владимир Путин попросил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского никому не отдавать золотой ацтекский колокольчик, который хранится в Эрмитаже,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:24:00+03:00
2025-12-22T19:24:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
центральная америка
михаил пиотровский
владимир путин
касым-жомарт токаев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063852701_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_d9f10716eded3c4a1f8a6238f2984f64.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063847364.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063912824.html
россия
санкт-петербург
центральная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063852701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f45724336c9cbeb8d2b7f346d7cc2e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, центральная америка, михаил пиотровский, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Центральная Америка, Михаил Пиотровский, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ
Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик

Путин попросил Пиотровского никому не отдавать ацтекский колокольчик из Эрмитажа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского никому не отдавать золотой ацтекский колокольчик, который хранится в Эрмитаже, в том числе нью-йоркскому музею "Метрополитен".
Президент РФ в воскресенье организовал для лидеров СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
Вчера, 14:36
В одном из залов музея Пиотровский представил редкий экспонат из Центральной Америки - ацтекский колокольчик, купленный в 19 веке.
"Эту вещь у нас все время просит "Метрополитен" на долгое временное хранение. У них залы американского золота, но вот такого качества ацтекского золота нет, потому что тоже все переплавляют. То есть, когда они попадают в музеи, все переплавляют. Но вот у нас такой один шедевр", - рассказал Пиотровский.
"Пока никому не давайте", - предостерег Путин.
Пиотровский в свою очередь заверил, что музей никому не передаст экспонат.
"А потом скажут: "Мы ничего не получали", - пошутил со своей стороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который тоже участвовал в экскурсии.
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию
Вчера, 17:51
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургЦентральная АмерикаМихаил ПиотровскийВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала