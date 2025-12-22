https://ria.ru/20251222/putin-2063880730.html
Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведут двустороннюю встречу в Петербурге, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля. РИА Новости, 22.12.2025
россия
таджикистан
санкт-петербург
эмомали рахмон
владимир путин
снг
россия
таджикистан
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Россия, Таджикистан, Санкт-Петербург, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ
