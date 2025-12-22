Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу
16:12 22.12.2025 (обновлено: 16:53 22.12.2025)
Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу
Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведут двустороннюю встречу в Петербурге, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля. РИА Новости, 22.12.2025
Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу

Кремль: Путин и Рахмон проведут двустороннюю встречу

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведут двустороннюю встречу в Петербурге, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля.
"Журналисты в ожидании начала двусторонней встречи Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона", - отмечается в телеграм-канале. В канале также опубликовано видео из зала, в котором пройдет встреча.
Рахмон прибыл в Петербург накануне, 21 декабря, для участия в заседании Высшего Евразийского совета и в неформальной встрече глав государств СНГ.
Прибытие лидеров стран СНГ в Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу
Вчера, 12:44
 
