Рейтинг@Mail.ru
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/pushkov-2063862623.html
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков - РИА Новости, 22.12.2025
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков
В Еврокомиссии взбешены отказом Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в финансировании Украины, этот конфликт будет иметь продолжение, заявил член... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:20:00+03:00
2025-12-22T15:20:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg
https://ria.ru/20251222/makron-2063773628.html
https://ria.ru/20251218/rossiya-2062799886.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_16ba0d31e60d99d03d6c06952cd1fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков

Пушков: ЕС взбешен отказом Венгрии, Чехии и Словакии финансировать Украину

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии взбешены отказом Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в финансировании Украины, этот конфликт будет иметь продолжение, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Еврокомиссии взбешены отказом Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в выделении 90 миллиардов евро Украине. И, несомненно, этот конфликт будет иметь продолжение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов
Вчера, 10:42
Сенатор отметил, что конфликт может даже расшириться, поскольку будет перенесен на другие направления политики ЕС, прежде всего, на курс его руководства на подготовку к конфликту с Россией. При этом, отметил парламентарий, эта фанатичная поддержка Украины станет огромным ударом по бюджету ЕС и углубит внутренний раскол.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц не отступятся - это их "кровная" политическая платформа, однако Будапешт, Братислава и, возможно, Прага не отступятся тоже", - констатировал политик.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
18 декабря, 02:09
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияАлексей ПушковУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала