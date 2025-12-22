В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Еврокомиссии взбешены отказом Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в финансировании Украины, этот конфликт будет иметь продолжение, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что конфликт может даже расшириться, поскольку будет перенесен на другие направления политики ЕС, прежде всего, на курс его руководства на подготовку к конфликту с Россией. При этом, отметил парламентарий, эта фанатичная поддержка Украины станет огромным ударом по бюджету ЕС и углубит внутренний раскол.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц не отступятся - это их "кровная" политическая платформа, однако Будапешт, Братислава и, возможно, Прага не отступятся тоже", - констатировал политик.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
18 декабря, 02:09