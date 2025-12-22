Рейтинг@Mail.ru
Библейское пророчество сбывается. В Турции бьют тревогу после землетрясений - РИА Новости, 22.12.2025
16:11 22.12.2025
Библейское пророчество сбывается. В Турции бьют тревогу после землетрясений
Библейское пророчество сбывается. В Турции бьют тревогу после землетрясений
На территории Турции начали образовываться провалы — карстовые воронки диаметром в десятки метров, уходящие на большую глубину. Некоторые верующие видят в этом... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:11:00+03:00
2025-12-22T16:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152546/58/1525465898_0:56:1694:1009_1920x0_80_0_0_c68b5de5f7a40526d867194b4a38b0e8.jpg
Библейское пророчество сбывается. В Турции бьют тревогу после землетрясений

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкКарстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
Карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На территории Турции начали образовываться провалы — карстовые воронки диаметром в десятки метров, уходящие на большую глубину. Некоторые верующие видят в этом признаки приближения конца времен, и впервые за долгий период ученые, кажется, с ними солидарны.
Что заставляет сейсмологов, климатологов и теологов одинаково оценивать происходящее?

Подземные пустоты

Подобные гигантские дыры возникали здесь и раньше, однако их частота катастрофически возросла. Если до 2000 года фиксировались единичные случаи, то за последние 25 лет процесс резко ускорился. Только недавно исследователи из Технического университета Коньи обнаружили более 20 новых воронок, пополнив карту почти двумя тысячами уже известных образований. Лишь в одной провинции Конья специалисты насчитали 648 таких провалов.
К "перфорации" ландшафта добавилась еще одна природная аномалия: 16 декабря неожиданно отступило от берегов Мраморное море. Вода отошла более чем на 20 метров, обнажив обширные отмели и даже временные песчаные острова. Это явление наблюдали жители провинции Текирдаг.
Причина обеих аномалий, скорее всего, общая — изменение климата. Из-за участившихся засух в Турции критически сократились запасы воды, измельчали водохранилища. В образующиеся подземные пустоты и проваливается грунт, формируя так называемые карстовые воронки.

Предвестник землетрясения

Образование гигантских провалов, безусловно, влияет на геологическую стабильность недр. Незначительное поднятие дна Мраморного моря, из-за которого вода отошла от берега, может быть косвенным свидетельством таких глубинных процессов.
© AP PhotoМраморное море, покрытое слизью в районе Стамбула
Мраморное море покрытое слизью в районе Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo
Мраморное море, покрытое слизью в районе Стамбула
Но есть и более тревожный вопрос: не является ли этот феномен предвестником землетрясения? Ведь Мраморное море отступает уже не в первый раз. Подобное наблюдалось в 2023 году — непосредственно перед катастрофическими подземными толчками, которые обрушились на Турцию.

Библейское пророчество

В обществе звучат мистические трактовки. Некоторые задаются вопросом: за какие грехи Господь ниспосылает эти катаклизмы? В происходящем они усматривают признаки исполнения библейского пророчества, записанного в Книге Чисел (глава 16):
© Fotolia / Magdalena KucovaБиблия
Библия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Fotolia / Magdalena Kucova
Библия
"…если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа".
Ярким примером служит разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, которое обрушилось на Мьянму 28 марта 2025 года. Бедствие унесло жизни более 3780 человек, еще около 780 считаются пропавшими без вести. Сейсмологи были поражены мощью подземных толчков: разрушения достигли даже Бангкока, расположенного в тысяче километров от эпицентра. В столице Таиланда погибли по меньшей мере 26 человек.
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аномальные скачки и ослабление магнитного поля

Мьянма стала лишь одним из звеньев в цепи глобальных катастроф, охвативших планету. Только за последний год мир потрясли мощнейшие землетрясения в Турции, Сирии, Марокко, Афганистане, Исландии и Китае.
Анализ статистических данных выявляет тревожную глобальную тенденцию. Если в период с 1970 по 1979 год в мире было зафиксировано около 260 крупных наводнений, то за десятилетие с 2014 по 2023 год их число возросло до 1500.
© Фото : соцсетиПоследствия проливных дождей в Аланье, Турция
Последствия проливных дождей в Аланье, Турция - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия проливных дождей в Аланье, Турция
Особенно пугающей выглядит динамика сейсмической активности. Количество землетрясений магнитудой свыше трех баллов вдоль всего Тихоокеанского вулканического огненного кольца выросло в шесть раз. В 1990-х годах там регистрировалось около десяти тысяч подземных толчков в год, тогда как сейчас их число превышает 60 тысяч.
Специалисты в области климатологии и геофизики пришли к шокирующему выводу: рост числа катаклизмов связан не только с антропогенным фактором, но и с циклическим космическим воздействием, повторяющимся, согласно их гипотезам, примерно каждые 12 тысяч лет.
© Depositphotos.com / Shad.offСтруктура Земли
Структура Земли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / Shad.off
Структура Земли
Еще в 1998 году ученые зафиксировали аномальный скачок в движении земного ядра. Его резкое смещение повлекло за собой цепь изменений: нарушилась стабильность магнитного поля, активизировались тектонические процессы, начались климатические сдвиги и трансформация гидросферы. Северный магнитный полюс начал стремительное движение — в шесть раз быстрее прежней скорости. Если в 1990-х годах он находился в Канаде, то в скором времени достигнет территории Сибири.
Ослабление магнитного поля делает планету более уязвимой для космической радиации, о чем свидетельствуют аномальные красные полярные сияния, наблюдавшиеся в неожиданных широтах, вплоть до Турции. Согласно данным НАСА, подобных по масштабу и интенсивности явлений на Земле не происходило как минимум 500 лет.
© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США

Кого "поглотит разверзшаяся земля"

Вот и получается — библейский сюжет и данные современной науки парадоксальным образом сходятся. И теологи, и ученые говорят об эпохе беспрецедентных испытаний и глобального перелома.
Если для первых это исполнение пророчеств о "конце времен” в наказание за нравственное падение, то для вторых — закономерный, хотя и ускоренный человеческим фактором этап в циклической жизни планеты.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиблия в руках
Библия в руках осужденного в колонии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Библия в руках
 
 
 
