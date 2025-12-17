Мраморное море в Турции отступило от берега

СТАМБУЛ, 17 дек — РИА Новости. Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk

Природное явление наблюдают жители города Мармараэреглиси провинции Текирдаг.

"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением", — передает канал.

Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли в 2023 году выступили с разъяснением аналогичной ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, оно никак не связано с землетрясениями.

Ученые регулярно заявляют об угрозе землетрясения в регионе Мраморного моря . Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул , но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.