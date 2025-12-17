https://ria.ru/20251217/more-2062515285.html
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:28:00+03:00
2025-12-17T01:28:00+03:00
2025-12-17T05:56:00+03:00
в мире
мраморное море
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
мраморное море
стамбул
турция
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
в мире, мраморное море, стамбул, турция
В мире, Мраморное море, Стамбул, Турция
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров
СТАМБУЛ, 17 дек — РИА Новости.
Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk
.
Природное явление наблюдают жители города Мармараэреглиси провинции Текирдаг.
"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением", — передает канал.
Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли в 2023 году выступили с разъяснением аналогичной ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, оно никак не связано с землетрясениями.
Ученые регулярно заявляют об угрозе землетрясения в регионе Мраморного моря
. Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул
, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.