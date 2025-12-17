Рейтинг@Mail.ru
Мраморное море в Турции отступило от берега - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 17.12.2025 (обновлено: 05:56 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/more-2062515285.html
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции отступило от берега - РИА Новости, 17.12.2025
Мраморное море в Турции отступило от берега
Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:28:00+03:00
2025-12-17T05:56:00+03:00
в мире
мраморное море
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20251212/sevastopol-2061771365.html
https://ria.ru/20251215/kamchatka-2062247733.html
мраморное море
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мраморное море, стамбул, турция
В мире, Мраморное море, Стамбул, Турция
Мраморное море в Турции отступило от берега

Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 17 дек — РИА Новости. Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk.
Природное явление наблюдают жители города Мармараэреглиси провинции Текирдаг.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Черном море произошло землетрясение
12 декабря, 22:49
"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением", — передает канал.
Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли в 2023 году выступили с разъяснением аналогичной ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, оно никак не связано с землетрясениями.
Ученые регулярно заявляют об угрозе землетрясения в регионе Мраморного моря. Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
У Камчатки произошло землетрясение
15 декабря, 23:05
 
В миреМраморное мореСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала