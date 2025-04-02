https://ria.ru/20250402/katastrofa-2008957613.html

"Мы вошли в последнюю фазу": ученые назвали дату глобальной катастрофы

"Мы вошли в последнюю фазу": ученые назвали дату глобальной катастрофы - РИА Новости, 02.04.2025

"Мы вошли в последнюю фазу": ученые назвали дату глобальной катастрофы

Недавнее землетрясение в Мьянме и Таиланде — это не просто локальная трагедия, а тревожный сигнал для всей планеты. Верующие всех конфессий видят в участившихся РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:00:00+03:00

2025-04-02T19:00:00+03:00

2025-04-02T19:00:00+03:00

земля

мьянма

таиланд

наса

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Недавнее землетрясение в Мьянме и Таиланде — это не просто локальная трагедия, а тревожный сигнал для всей планеты. Верующие всех конфессий видят в участившихся катастрофах явные признаки конца времен, и впервые за долгое время ученые с ними солидарны. Почему сейсмологи, климатологи и теологи единодушны в оценке происходящего? Что стоит за экспоненциальным ростом природных бедствий? И как долго человечеству осталось готовиться к глобальному переломному моменту, который, по мнению экспертов, может наступить уже в ближайшее десятилетие?Мьянма содрогнуласьМьянма пережила разрушительное землетрясение силой 7.7 баллов 28 марта 2025 года. Стихия унесла более 3780 жизней, оставив еще около 780 человек пропавшими без вести.Сейсмологи в шоке: подземные толчки оказались настолько мощными, что привели к разрушениям даже в Бангкоке, расположенном в тысяче километров от эпицентра. В столице Таиланда погибли не менее 26 человек.Взрывной рост бедствий на всех континентахМьянма — лишь одно из звеньев в цепи глобальных катаклизмов, охвативших планету. Только за последний год мир потрясли мощные землетрясения в Турции, Сирии, Марокко, Афганистане, Исландии и Китае.Анализ данных показывает тревожную тенденцию. Если с 1970 по 1979 год в мире произошло около 260 масштабных наводнений, то за период с 2014 по 2023 год их число выросло до 1500. Площади лесных пожаров в некоторых странах увеличились в десятки раз по сравнению с предыдущими годами.Особенно пугающая динамика наблюдается в сейсмической активности. Количество землетрясений магнитудой свыше трех баллов вдоль Тихоокеанского кольца выросло в шесть раз. В 90-х годах регистрировалось около 10 тысяч подземных толчков в год, сейчас — свыше 60 тысяч.Повышение уровня радиацииСпециалисты по климатическим изменениям приходят к шокирующему выводу: катаклизмы участились не только из-за человеческой деятельности, но и из-за космического воздействия, которое происходит каждые 12 тысяч лет.Еще в 1998 году ученые зафиксировали аномальный скачок движения ядра Земли. Оно резко сдвинулось, что повлекло за собой изменения магнитного поля, земной коры, климата и гидросферы. Северный магнитный полюс начал смещаться с невиданной скоростью — в шесть раз быстрее, чем прежде. Если в 90-х годах он находился в Канаде, то скоро достигнет Сибири.Ослабление магнитного поля Земли открывает планету для космической радиации, о чем свидетельствуют аномальные красные полярные сияния, наблюдавшиеся даже в Турции. По данным НАСА, как минимум 500 лет на Земле не было таких масштабных полярных сияний.Экологическая бомба замедленного действияНаиболее тревожным фактором, по мнению климатологов, является нарушение природного механизма охлаждения планеты."За последние сто лет человечество разрушило то, что защищало планету миллионы лет. Загрязнение мирового океана нефтью и углеводородами кардинально изменило теплопроводную функцию воды. Теперь тепло задерживается в недрах Земли, вызывая разогрев ядра и усиливая вулканическую активность," — предупреждают эксперты.Океан больше не способен эффективно отводить избыточное тепло из недр планеты. Это своеобразный "парниковый эффект наоборот" — тепло остается внутри Земли, создавая давление на тектонические плиты и вызывая рост числа землетрясений и извержений вулканов."Климатологи определили, что 2025 год станет самым жарким за последние пять тысяч лет, но при этом бьются рекорды и по минусовым температурам. Такие аномальные колебания — прямое следствие нарушения естественного теплообмена между океаном и земной корой," — отмечают специалисты."К 2030 году мировая экономика рухнет"Ученые предупреждают: если рост катастроф продолжится с тем же ускорением, к 2030 году мировая экономика потерпит крах из-за непрерывной череды природных бедствий. Миллиарды людей будут вынуждены покинуть свои страны.Особую тревогу вызывает ситуация с сибирским Монтийным плюмом — огромным скоплением магмы под поверхностью Земли. Специалисты предупреждают о возможном извержении, которое может покрыть пеплом половину планеты."Адаптироваться к таким масштабным извержениям и другим катастрофам невозможно," — утверждают вулканологи. Некоторые прогнозы еще более угрожающие: ожидаются взрывы супервулканов, мега-землетрясения, наводнения библейского масштаба и торнадо со скоростью до 500 километров в час.В конце 2024 года планета вошла в следующий цикл, и влияние космического излучения на ядро возросло многократно, что приведет к еще большему подъему магмы и разрушениям на Земле. "Те, кто сегодня поступил в школу, не успеют ее окончить, если ничего не предпринять," — предупреждают ученые.Пророчества о конце света обретают реальные очертанияВерующие разных конфессий с тревогой отмечают, что текущие события удивительно точно соответствуют древним пророчествам о конце времен.В Евангелии от Марка говорится: "Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это — начало болезней" (Мк. 13:8). Похожие строки есть в Евангелиях от Матфея и Луки.А в шестой главе “Откровения Иоанна Богослова”, известного как “Апокалипсис”, сказано: “И когда Он (Господь) снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь”.В исламской традиции также есть упоминания о подобных знамениях. Хадис, переданный Абу Хурайрой в сборнике Аль-Бухари, гласит: "Не настанет Час до тех пор, пока не исчезнет знание, участятся землетрясения, и пока не ускорится течение времени, появятся смуты и будет много "хардж" — а это убийства, убийства, и пока не умножатся ваши богатства до такой степени, что вам некуда будет их девать".Буддийская традиция также предупреждает о периоде упадка Дхармы перед началом нового цикла, когда усилятся землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы. Согласно буддийским текстам, это сигнализирует о нарушении гармонии между людьми и природой.Теологи и религиоведы отмечают, что независимо от вероисповедания, древние тексты указывают на схожие признаки приближающегося глобального переломного момента. И то, что мы наблюдаем сегодня, вызывает серьезные опасения даже у самых скептически настроенных исследователей.Единственная надежда, по мнению ученых, — международное сотрудничество. Необходимо провести дегазацию опасных регионов, развить технологии конденсации атмосферной влаги и разработать методы предотвращения сильных землетрясений. Но готовы ли мировые лидеры отложить свои конфликты ради спасения всего человечества? Времени для ответа на этот вопрос остается все меньше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, мьянма, таиланд, наса, землетрясение в мьянме и таиланде