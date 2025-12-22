Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об участии Азербайджана в форматах СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
20:22 22.12.2025 (обновлено: 20:28 22.12.2025)
Песков рассказал об участии Азербайджана в форматах СНГ
Песков рассказал об участии Азербайджана в форматах СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ, развиваются двусторонние отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник агентство АзерТадж передало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.
"Азербайджан принимает, продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться", - сказал Песков телеканалу "Россия 1".
Заголовок открываемого материала