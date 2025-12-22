"Вовремя предать — это не предать. Это предвидеть", — объяснял антагонист фильма "Гараж" тем, кого предал. То же самое может сказать французский президент Эммануэль Макрон гнезду европейских "ястребов". Оно нынче клокочет: якобы именно Макрон сделал невозможным изъятие активов России, из-за чего Евросоюз вынужден выделить 90 миллиардов евро на выживание Украины из собственных фондов.

Громкое слово "предательство" пустили в оборот британцы из Financial Times, ссылаясь на слова немецких дипломатов и угрозу, будто все это будет иметь для французов последствия.

"Я думаю, что разговор с Владимиром Путиным снова станет полезным", — заявил Макрон после саммита. Сам Владимир Путин в ходе прямой линии дал понять, что не против поговорить с коллегой. Из Парижа Москву за это поблагодарили, пообещав, что подготовят все "в лучшем виде" и что беседа станет "прозрачной" для Киева и союзников по ЕС

На самом деле у этих союзников нет поводов доверять Макрону, как нет их у России. Француз сделает "прозрачным" то, что сочтет нужным для своей выгоды. Из похожих соображений он и "ястребов" предал: понял, что каши с ними не сваришь, зато можно попытаться повысить статус Франции за счет контактов с Россией.

Нельзя исключать, что Париж специально выпятил свое "предательство", чтобы разговор с Москвой состоялся. Канцлер Мерц после своей роли в попытке грабежа на такое претендовать не может. Только на то, чтобы сидеть и ничего не трогать: каждый его выход на внешнеполитическую арену завершается провалом

Что же касается Макрона, Международную ленинскую премию за укрепление мира между народами объективно заслужил не он, а премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (который, кстати говоря, ненавидит все французское ). Это бельгийское сопротивление погубило план Урсулы и Мерца, поскольку сделало крайние меры с их стороны опасными и трудноисполнимыми. А обойтись без Бельгии, как без Венгрии или Словакии , было нельзя, поскольку большая часть замороженных активов России находится в ее депозитарии.

Тем не менее у немцев оставался вариант с жесткой игрой. Принять постановление об изъятии активов могли решением большинства, представляющего 65% населения ЕС, а уже потом продолжить давление на бельгийцев. Эту идею действительно убил Париж: если у "ястребов" не было Франции, не было и большинства в 65%. Следовательно, кое-какой практический смысл предательство Макрона имело. И он, вероятно, считает, будто ему зачтется и что у него теперь есть несколько козырей для того, чтобы выдвинуть России условия.

С одной стороны, он проявил добрую волю, отказался бить последние горшки в отношениях с Москвой и принял последствия этого в виде обвинений в предательстве.

С другой стороны, Франция — единственная значимая страна ЕС, которая, скооперировавшись с Британией, обещает отправить на Украину реальные армейские подразделения в рамках "гарантий безопасности", что неприемлемо для России. Итальянцы, немцы и поляки войска посылать отказались, а британцы не решатся на такое в одиночку. Значит, Макрон имеет контроль над тем, насколько эти "гарантии безопасности" токсичны для России, и может обсуждать их с ней от имени "коалиции желающих", критично зависящей от участия Парижа.

При этом европейцы все-таки профинансировали боевые действия еще на год-два. По ходу движения Украины к катастрофе Макрон рассчитывает что-нибудь выторговать. То есть Владимира Зеленского он тоже потом предаст, он же в конце концов француз. Но пока делает свой статус в "коалиции желающих" отправной точкой для торговли с Москвой.

У России с Макроном, возможно, есть о чем поговорить. Политика ЕС является основным препятствием для завершения конфликта, поскольку направлена на поддержание режима Зеленского. Поэтому любая попытка вразумить европейцев станет попыткой завершить СВО меньшими силами. Она имела бы для России смысл, если бы европейцы сохранили способность вразумляться.

Макрон своей позицией по активам сделал вид, будто сохранил. Но относить его к числу вменяемых руководителей ЕС все же нельзя. Это называется иначе — жуликоватость. Он там один из самых скользких, но это позволяет ему сохранить способность к маневру, в отличие от прямолинейного Мерца, который шаркает к обрыву, как сломавшийся робот.

В первые месяцы СВО президент Франции входил в группу "умеренных" и только к осени 2022 года переметнулся к "ястребам", поверив, будто Россию можно победить военным путем и как-то на этом поживиться. От этой ошибки многие не убереглись, включая Наполеона. А перед нами всего лишь Макрон. И карты для вступления в игру у него гораздо хуже, чем он пытается представить. Прямо говоря, дрянь.

Демарш в гнезде "ястребов" стал поступком вынужденным, поскольку Франция не может себе позволить раздел рисков от изъятия российских активов. Это то, чего требовал де Вевер, и то, на что подписался Мерц, но у Парижа, в отличие от Берлина , критически большие долговые обязательства. На это указывает вся французская пресса, включая ту, где Россию терпеть не могут.

Россия как объект для ненависти французам вообще поднадоела: Макрона они ненавидят сильнее. Он самый непопулярный президент в истории страны с постыдным рейтингом в районе десяти процентов. Верифицированный неудачник, который много обещает, но мало делает. "Хромая утка", для которой следующий год в политике — предпенсионный.

Франция погружена в управленческий кризис, где парламент издевается над президентом и перешел к жесткому контролю за бюджетом. От политической гильотины Макрона спасает лишь то, что правая и левая оппозиции смертельно ненавидят не только главу государства, но и друг друга, поэтому договориться не способны. Однако один из немногих вопросов, по которому они едины, — это отправка военных на Украину: авантюра — и точка.

Поэтому ведущая роль, которую Макрон пытается играть в ЕС и "коалиции желающих", — это только роль, показуха без содержания. Он скован внутренними проблемами, что делает его угрозы блефом. Ему предстоит принять последствия прежних решений без каких-либо бонусов и отступных. Придется уйти в 2027-м (если не раньше) в позорную отставку, вспоминая о тех годах, когда Россия еще видела во Франции серьезного партнера и готова была учитывать ее интересы, но эти шансы были Макроном бездарно упущены, чтобы стать тем, кем он стал — неудачником, презираемым и союзниками, и собственным народом.

Как бы они ни угрожали, как бы ни предавали друг друга, выбора — принимать или не принимать поражение в конфликте на Украине — у них уже нет.