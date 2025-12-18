Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сняла вопрос о краже активов России с повестки саммита ЕС, который начнется сегодня и закончится завтра. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это ее личное и болезненное поражение в битве против стран, где испугались идеи воровать у русских.

Кража стала необходимостью после решения, принятого грандами ЕС ранее, — отвергнуть мирный план США и продлить военный конфликт как минимум на два года. МВФ со своей стороны предупредил: или для Киева изыщут 160 миллиардов долларов к весне, или Украина обанкротится.

Изъятие замороженных активов России — это генеральный план операции, который также можно назвать немецким из-за активного участия в нем Урсулы и канцлера ФРГ Фридриха Мерца . Когда стало ясно, что единодушного решения 27 стран ЕС по этому вопросу не будет, большинством постановили, что для воровства тоже достаточно мнения большинства. Оформить его хотели на саммите в Брюсселе 18-19 декабря, где соберутся лидеры стран Евросоюза.

Так выяснилось, что против бандитских намерений Еврокомиссии выступят как минимум семь государств.

"Семь самураев" Акиры Куросавы — один из фильмов, провозглашенных критиками лучшим в истории кино. Его американский ремейк называется "Великолепная семерка", а сюжет стал классическим: семь воинов по своим причинам защищают деревню от набега банды с заведомо превосходящими силами.

Деревни, которые защищали на сей раз, это в буквальном смысле деревни, а также города и другие населенные пункты ЕС, поскольку в конечном счете пострадают они: русские деньги придется возвращать национальным правительствам. Предвидя это, "семерка" решилась на сопротивление брюссельской банде, то есть они не за наши убытки переживают, а за свои, но это создало полезную мотивацию.

В отличие от сюжета Куросавы, у группы не один явный лидер, а два: Бельгия Венгрия . С венгерского премьера Виктора Орбана сопротивление началось, он месяцами выступал против авантюр Урсулы в одиночку. Все понимали, что скептиков в ЕС больше, но им удобно прикрыться венграми и не разделять с ними последствий за фронду. Теперь пришло время раскрыться.

Бельгии выпала ведущая роль, так как большая часть замороженных в ЕС активов России находится на ее депозитарии Euroclear. Сама география подкинула Урсуле неудобного оппонента — бельгийского премьера и фламандского националиста Барта де Вевера. Он политик настолько специфический, что желает развала собственному государству или, если точнее, независимости своей малой родине — Фландрии . Это желание построено на вековых обидах и шкурном интересе — фламандцы хотят сэкономить на валлонах, которых называют "жадными" и "глупыми".

Привычно защищая фламандские деньги, де Вевер вошел в раж и отверг несколько предложений о гарантиях со стороны Урсулы. А попутно убедил в своей правоте Италию , где сейчас близкое по духу правительство умеренных правых евроскептиков.

Зато со стороны Венгрии к сопротивлению присоединилась Словакия . После того как ее премьер Роберт Фицо вернулся во власть, Орбан перестал быть одиноким воином: эти двое дружат и Братислава солидарна с Будапештом по широкому кругу вопросов — от антироссийских санкций до поддержки ВСУ . Но идеологическая разница между ними есть: если Орбан национал-консерватор, то правящая партия Словакии "Курс — социальная демократия" относится к левоцентристским и использует в своих интересах ностальгию по социализму. Поэтому Фицо можно увидеть на параде Победы в Москве 9 Мая, а Орбана нет.

После того как русофобствующие власти Чехии проиграли выборы, венгро-словацкий дуэт должен был стать трио. Пока складывается: отказ от участия в воровстве стал одним из первых решений нового правительства Андрея Бабиша

Болгарии новое правительство еще не пришло, но старое уже уходит: на фоне масштабных акций протеста кабинет Росена Желязкова объявил об отставке. Основные претензии болгар к властям — планы по повышению налогов и переходу на евро, но против воровства у русских тоже, согласно соцопросам, выступало абсолютное большинство — две трети. Накануне внеочередных выборов крупным партиям не хочется брать на себя ответственность за операцию Урсулы, а иначе бы они, вероятно, взяли: элиты в Болгарии традиционно более русофобские, чем народ.

Седьмым участником "семерки" оказалась маленькая Мальта . Самая известная история, связывающая ее с Россией, это желание императора Павла I включить остров в состав Российской империи даже путем войны с Британской. План погиб вместе с монархом, но современное правительство культуриста Роберта Абела, вероятно, руководствуется не ностальгическими воспоминаниями, а имущественными интересами Мальтийского ордена . Они рискуют пострадать, когда Россия начнет компенсировать ущерб от авантюры Урсулы.

Накануне битвы в Брюсселе "семерка" почти что стала "восьмеркой": парламент Австрии отклонил правительственную инициативу об участии в краже. Но этого все равно было недостаточно: "блокирующий пакет" при голосовании по принципу большинства в ЕС — это либо 13 государств, либо страны, представляющие более 35% населения.

Зато фронда получила поддержку от Европейского центробанка, депозитария Euroclear и администрации США, у которой на российские активы собственные планы. Вероятно, Италия и Болгария присоединились к "семерке" как раз по инициативе Вашингтона, имеющего на власти этих стран особое влияние.

Так или иначе, за несколько часов до начала саммита Урсула капитулировала. Но это, к сожалению, поражение всего лишь в битве, а войну они решили продолжить.

Идею о бессрочной заморозке активов России Еврокомиссии все-таки удалось реализовать. Даже если Урсула не сможет их использовать, контроль за ними к Москве не вернется, а дыру в бюджете Украины закроют иначе — через заем под поручительство ЕС или новую схему экспроприации русских денег. А все ради того, чтобы режим Владимира Зеленского протянул еще какое-то время и доставил России побольше проблем. Банкротство сделало бы положение криворожца достаточно отчаянным, чтобы согласиться на реальные (то есть российские) условия мира, но Евросоюз взялся обеспечить еще два года боев.