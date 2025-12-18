Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сняла вопрос о краже активов России с повестки саммита ЕС, который начнется сегодня и закончится завтра. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это ее личное и болезненное поражение в битве против стран, где испугались идеи воровать у русских.
15 декабря, 08:00
Изъятие замороженных активов России — это генеральный план операции, который также можно назвать немецким из-за активного участия в нем Урсулы и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Когда стало ясно, что единодушного решения 27 стран ЕС по этому вопросу не будет, большинством постановили, что для воровства тоже достаточно мнения большинства. Оформить его хотели на саммите в Брюсселе 18-19 декабря, где соберутся лидеры стран Евросоюза.
Так выяснилось, что против бандитских намерений Еврокомиссии выступят как минимум семь государств.
"Семь самураев" Акиры Куросавы — один из фильмов, провозглашенных критиками лучшим в истории кино. Его американский ремейк называется "Великолепная семерка", а сюжет стал классическим: семь воинов по своим причинам защищают деревню от набега банды с заведомо превосходящими силами.
Деревни, которые защищали на сей раз, это в буквальном смысле деревни, а также города и другие населенные пункты ЕС, поскольку в конечном счете пострадают они: русские деньги придется возвращать национальным правительствам. Предвидя это, "семерка" решилась на сопротивление брюссельской банде, то есть они не за наши убытки переживают, а за свои, но это создало полезную мотивацию.
В отличие от сюжета Куросавы, у группы не один явный лидер, а два: Бельгия и Венгрия. С венгерского премьера Виктора Орбана сопротивление началось, он месяцами выступал против авантюр Урсулы в одиночку. Все понимали, что скептиков в ЕС больше, но им удобно прикрыться венграми и не разделять с ними последствий за фронду. Теперь пришло время раскрыться.
Бельгии выпала ведущая роль, так как большая часть замороженных в ЕС активов России находится на ее депозитарии Euroclear. Сама география подкинула Урсуле неудобного оппонента — бельгийского премьера и фламандского националиста Барта де Вевера. Он политик настолько специфический, что желает развала собственному государству или, если точнее, независимости своей малой родине — Фландрии. Это желание построено на вековых обидах и шкурном интересе — фламандцы хотят сэкономить на валлонах, которых называют "жадными" и "глупыми".
Привычно защищая фламандские деньги, де Вевер вошел в раж и отверг несколько предложений о гарантиях со стороны Урсулы. А попутно убедил в своей правоте Италию, где сейчас близкое по духу правительство умеренных правых евроскептиков.
Зато со стороны Венгрии к сопротивлению присоединилась Словакия. После того как ее премьер Роберт Фицо вернулся во власть, Орбан перестал быть одиноким воином: эти двое дружат и Братислава солидарна с Будапештом по широкому кругу вопросов — от антироссийских санкций до поддержки ВСУ. Но идеологическая разница между ними есть: если Орбан национал-консерватор, то правящая партия Словакии "Курс — социальная демократия" относится к левоцентристским и использует в своих интересах ностальгию по социализму. Поэтому Фицо можно увидеть на параде Победы в Москве 9 Мая, а Орбана нет.
После того как русофобствующие власти Чехии проиграли выборы, венгро-словацкий дуэт должен был стать трио. Пока складывается: отказ от участия в воровстве стал одним из первых решений нового правительства Андрея Бабиша.
5 октября, 09:01
В Болгарии новое правительство еще не пришло, но старое уже уходит: на фоне масштабных акций протеста кабинет Росена Желязкова объявил об отставке. Основные претензии болгар к властям — планы по повышению налогов и переходу на евро, но против воровства у русских тоже, согласно соцопросам, выступало абсолютное большинство — две трети. Накануне внеочередных выборов крупным партиям не хочется брать на себя ответственность за операцию Урсулы, а иначе бы они, вероятно, взяли: элиты в Болгарии традиционно более русофобские, чем народ.
Седьмым участником "семерки" оказалась маленькая Мальта. Самая известная история, связывающая ее с Россией, это желание императора Павла I включить остров в состав Российской империи даже путем войны с Британской. План погиб вместе с монархом, но современное правительство культуриста Роберта Абела, вероятно, руководствуется не ностальгическими воспоминаниями, а имущественными интересами Мальтийского ордена. Они рискуют пострадать, когда Россия начнет компенсировать ущерб от авантюры Урсулы.
Накануне битвы в Брюсселе "семерка" почти что стала "восьмеркой": парламент Австрии отклонил правительственную инициативу об участии в краже. Но этого все равно было недостаточно: "блокирующий пакет" при голосовании по принципу большинства в ЕС — это либо 13 государств, либо страны, представляющие более 35% населения.
Зато фронда получила поддержку от Европейского центробанка, депозитария Euroclear и администрации США, у которой на российские активы собственные планы. Вероятно, Италия и Болгария присоединились к "семерке" как раз по инициативе Вашингтона, имеющего на власти этих стран особое влияние.
Так или иначе, за несколько часов до начала саммита Урсула капитулировала. Но это, к сожалению, поражение всего лишь в битве, а войну они решили продолжить.
Идею о бессрочной заморозке активов России Еврокомиссии все-таки удалось реализовать. Даже если Урсула не сможет их использовать, контроль за ними к Москве не вернется, а дыру в бюджете Украины закроют иначе — через заем под поручительство ЕС или новую схему экспроприации русских денег. А все ради того, чтобы режим Владимира Зеленского протянул еще какое-то время и доставил России побольше проблем. Банкротство сделало бы положение криворожца достаточно отчаянным, чтобы согласиться на реальные (то есть российские) условия мира, но Евросоюз взялся обеспечить еще два года боев.
"Победа принадлежит не нам", — говорил лидер самураев в последней сцене фильма, когда банду удалось одолеть. В жизни от упрямства ЕС тоже проиграют все. Оно продлит конфликт, но не изменит того, что Россия добьется своего на Украине, а Европе достанется репутация воровской "малины", где против грабежа возразили только семеро из 27.