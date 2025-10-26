Рейтинг@Mail.ru
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.10.2025 (обновлено: 09:53 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/nenavist-2050652366.html
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги - РИА Новости, 26.10.2025
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги
"Нам важно сделать России больно". Такими словами премьер Нидерландов Дик Схоф отстаивает идею украсть финансовые активы России, чтоб выдать из них Украине так... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T08:00:00+03:00
2025-10-26T09:53:00+03:00
аналитика
россия
в мире
брюссель
бельгия
кристин лагард
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050666889_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_4ec4107198cee0db106f28ffb9f34111.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2047964576.html
https://ria.ru/20251008/reparatsii-2046871504.html
https://ria.ru/20251005/putin-2046397276.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2045919170.html
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html
россия
брюссель
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050665658_48:0:1413:1024_1920x0_80_0_0_7f9624849471a3f9741f073b4e44a358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, в мире, брюссель, бельгия, кристин лагард, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, европейский центральный банк, вооруженные силы украины
Аналитика, Россия, В мире, Брюссель, Бельгия, Кристин Лагард, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Европейский центральный банк, Вооруженные силы Украины

Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
"Нам важно сделать России больно". Такими словами премьер Нидерландов Дик Схоф отстаивает идею украсть финансовые активы России, чтоб выдать из них Украине так называемый репарационный кредит. То, что порядка 200 миллиардов долларов, принадлежащих нашему Центробанку, до сих пор лишь заморожены на евросчетах, а не украдены, заслуга одного конкретного человека. Его-то и пытается переубедить Схоф.
Этот человек не премьер Венгрии Виктор Орбан, не глава ЕЦБ Кристин Лагард и даже не президент США Дональд Трамп. Формально Белый дом европейскую инициативу с кражей не поддержал, но на самом деле, как пишут американские СМИ, подталкивает к ней Брюссель. Трамп не самый плохой мужчина в Вашингтоне, но любит деньги, а большая часть украденных у России средств должны осесть в Америке. Согласно плану Брюсселя, около четверти пойдет на погашение кредита, выданного Украине ранее, а как минимум 140 миллиардов на оружие для ВСУ, прежде всего американское.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ограбление России сотрет Евросоюз в труху
14 октября, 08:00
План провалил одинокий герой — премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, благодаря которому кражу отложили как минимум до декабря. Заявления еврочиновников, будто вопрос уже согласован, оказались блефом. На встрече, созванной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, де Вевер ни в чем ей не уступил — дрался за наши деньги, будто за свои.
Бельгия и ее депозитарий Euroclear — основные держатели активов России, так что успех операции полностью зависел от де Вевера. Но в его лице Урсуле, Владимиру Зеленскому, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и другим лоббистам ограбления России достался поистине крепкий орешек: на родине бельгийский премьер знаменит своим упрямством. Из-за него переговоры о формировании правительства дважды затягивались более чем на полтора года. Причем в обоих случаях де Вевера не переупрямили — просто придумали, как обойтись без него.
Теперь, когда без него обойтись, еврочиновники через СМИ обвиняют бельгийцев в меркантильности: доходы от российских активов они оставляют себе (точнее, 30%; остальное отдают Киеву), а финансовые риски от их изъятия требуют разделить между всеми странами ЕС. Далеко не все из них готовы на такое подписаться, поскольку осознают: украинцы этот кредит не отдадут никогда, а вот Россия имеет возможность компенсировать убытки за счет собственности европейских компаний на своей территории. Ее суммарная стоимость превышает 200 миллиардов, которые Урсула хочет украсть, но такой сценарий далек от идеального, поскольку для инвестиционной привлекательности самой России последствия тоже будут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине
8 октября, 08:00
Глядя, как Россия и ЕС экспроприируют собственность друг друга, в остальном мире делают простой вывод: вкладываться в такие места опасно, ведь собственность могут забрать по политическим причинам. В то же время "кассовый разрыв" в 200 миллиардов гарантирует, что нормальные предпринимательские отношения между Россией и Европой не будут восстановлены даже при снятии санкций. Это соответствует долгосрочным интересам США — и потому ими поощряется, а вот интересам России и Европы вряд ли. Американцы хотят держать нас порознь, поскольку экономическая кооперация делает Старый Свет сильнее, что угрожает гегемонии Нового.
Поэтому премьер маленькой страны делает большое общеконтинентальное дело, сопротивляясь идее ограбить Россию. Но для самого де Вевера важнее то, что, поддавшись давлению Урсулы, он наступит на горло собственной песне о фламандских деньгах и о том, что франкофоны — сволочь неблагодарная.
Как известно, Бельгия состоит из Валлонии, где язык большинства близок к французскому, Фландрии, где говорят на нидерландском, и преимущественно франкоязычного Брюсселя, который является столицей как Бельгии, так и ЕС. Отношения между валлонами и фламандцами сложные. Например, валлонские леваки называют де Вевера фламандским фашистом. За то, что националист, и за то, что жмот.
Де Вевер, когда был мэром Антверпена, регулярно проводил показательную акцию с вывозом денег на грузовиках в Брюссель. Купюры были ненастоящими, но соответствовали сумме ассигнований, которые Фландрия передавала в столицу, где их тратили на евробюрократов, мигрантов и — самое страшное — на валлонов. Фламандец даже украинцу помочь готов, а вот валлону — шиш с маслом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов
5 октября, 08:00
Их взаимная неприязнь растет из колыбели Бельгии — из 1830 года, когда, вдохновившись французской оперой "Немая из Портичи", франкоговорящая аристократия Брюсселя подняла бунт против нидерландского короля Виллема I. Война за бельгийскую независимость продлилась девять лет, франкофилы победили в ней не без помощи Парижа — и стали отыгрываться на фламандцах, которые говорили на том же языке, что и проигравший король, поэтому революционного энтузиазма не разделяли.
Так фламандцы оказались подданными второго сорта, а французский стал языком монархии, столицы, культуры и богатых валлонских провинций. Земли северной Фландрии оставались бедными и отсталыми в том числе потому, что мстительный Виллем I заблокировал порт в Антверпене.
В ходе Первой мировой войны франкоговорящие офицеры третировали фламандских солдат, пожиная первые гроздья гнева. В ходе Второй мировой гитлеровцы успешно вербовали фламандцев в свои войска, обещая им, что в фашистской Бельгии государственным языком станет нидерландский. После войн валлоны и левые держали фламандских националистов в санитарной зоне, аргументируя это их сотрудничеством с нацистами, хотя свои гитлеровцы (рексисты) были и среди валлонов, как и среди фламандских патриотов было предостаточно бойцов сопротивления. Наряду с переходом на двуязычие этим удалось спасти страну от распада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
3 октября, 08:00
Барт де Вевер стал первым фламандским националистом в бельгийской власти со времен Виллема I. Писатель, педагог, идеолог, трибун, харизматик, эрудит, победитель телевикторин и внук коллаборациониста, он погружен в тему фламандского движения лучше всех в стране, а будущее Фландрии видит в составе Нидерландов или в новой конфедерации. Бельгия, по его мнению, нежизнеспособное государство, но он согласен не торопить события и ждать, пока само помрет.
При любой возможности де Вевер возвращает валлонам разницу за унижения прошлых лет. Ему сподручно, поскольку со времен революции экономическая ситуация перевернулась: теперь Фландрия значительно богаче и благополучнее, чем Валлония. Однако валлоны не уняли гордыни, отказываются учить нидерландский язык, но с удовольствием переезжают на север из Брюсселя, погрязшего в уличной преступности. Из-за этого, а особенно из-за того, что среди мигрантов много выходцев из бывших колоний Франции, по карте Фландрии расползается франкофонная клякса.
Спекуляции на том, что франкофоны должны быть благодарны за каждый цент, а Брюссель — это черная дыра, которая вытягивает у фламандцев деньги и потворствует стиранию идентичности Фландрии через прием мигрантов, сделала Новый фламандский альянс самой популярной партией Бельгии, а ее председателя де Вевера — самым популярным политиком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
России он ни в коем случае не друг, у России в Западной Европе сейчас вообще нет друзей: Найджел Фарадж, Марин Ле Пен, Герт Вилдерс, "Альтернатива для Германии" и прочие — не русофилы, а укроскептики. Но Барту де Веверу нужно предать самого себя, чтобы принять план, по которому фламандцы рискуют десятками миллиардов евро по требованию Брюсселя и Парижа.
Поэтому не Эммануэль Макрон, а Дик Схоф уговаривает соседа на общем нидерландском языке объединиться вокруг идеи "сделать Россию больно". Только вот больно из-за последствий будет всему Старому Свету, а Фландрии, вероятно, в первую очередь. Так что в декабре де Веверу опять придется принимать решение о том, кто он — фламандский патриот или вульгарный фашист.
Отличить их просто. У патриотов в приоритете интересы собственной родины. У фашистов — нанесение ущерба России любой ценой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь
20 сентября, 08:00
 
АналитикаРоссияВ миреБрюссельБельгияКристин ЛагардВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюзЕвропейский центральный банкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала