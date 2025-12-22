Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети - РИА Новости, 22.12.2025
19:03 22.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
Законодательные инициативы о запрете социальных сетей для детей и подростков в Госдуме не прорабатываются, сообщил первый зампред думского комитета по... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:03:00+03:00
2025-12-22T19:03:00+03:00
общество
антон горелкин
госдума рф
соцсети
дети
подростки
россия
россия
общество, антон горелкин, госдума рф, соцсети, дети, подростки, россия
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, Соцсети, Дети, Подростки, Россия
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети

Депутат Горелкин: в Госдуме не планируют запрещать детям и подросткам соцсети

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Законодательные инициативы о запрете социальных сетей для детей и подростков в Госдуме не прорабатываются, сообщил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Госдуме не прорабатывается идея запретить соцсети детям и подросткам... Никакие законодательные инициативы, подобные австралийским, в Госдуме сейчас не прорабатываются, и медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что эффекты от вступившего в силу в Австралии запрета на соцсети детям до 16 лет пока не поддаются однозначной оценке. По его словам, власти Австралии рапортуют об успехах, однако всё больше подростков выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями, происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета.
"Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее... Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребенка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ", - подчеркнул парламентарий.
Горелкин напомнил, что во втором пакете законопроектов против мошенников будет содержаться норма о "детских SIM-картах".
"Благодаря ей родители получат возможность отслеживать интернет-трафик своих детей и самостоятельно блокировать те или иные ресурсы. Я считаю такой подход намного более правильным, чем тотальный запрет на уровне всего государства", - добавил он.
ОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФСоцсетиДетиПодросткиРоссия
 
 
