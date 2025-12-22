Рейтинг@Mail.ru
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 22.12.2025
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем - РИА Новости, 22.12.2025
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем
Центр "Воин" в 2026 году начнёт подготовку операторов дронов для войск беспилотных систем российских Вооружённых сил, а также завершит апробацию новой модели... РИА Новости, 22.12.2025
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем

Центр "Воин" начнет подготовку операторов дронов в 2026 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центр "Воин" в 2026 году начнёт подготовку операторов дронов для войск беспилотных систем российских Вооружённых сил, а также завершит апробацию новой модели духовно-нравственного и патриотического воспитания курсантов, сообщили в пресс-службе центра.
"По поручению зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя набсовета Центра "Воин" Юрия Трутнева Центр "Воин" начнет подготовку операторов БПЛА для нового рода войск Вооруженных сил России – войск беспилотных систем", - говорится в сообщении.
Белоусов вручил Золотую Звезду Героя России оператору FPV-дрона центра Рубикон - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Белоусов вручил "Золотую Звезду" оператору FPV-дрона с позывным "Филин"
13 декабря, 20:33
Центры по подготовке пилотов дронов будут созданы в Хабаровске и Волгограде. Совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России, с которой достигнута договоренность о взаимодействии, будет разработано учебно-методическое пособие нового формата.
"Мы начнем готовить студентов ссузов и вузов, которые пройдут обучение по новым программам и заключат контракт с министерством обороны России на один год. Это будут молодые люди со знанием английского языка, отвечающие критериям современного бойца – оператора БПЛА. Также в программах будет подробный курс тактической медицины, чтобы каждый специалист, даже находясь не на самой линии боевого соприкосновения, был готов к любой ситуации", - приводит пресс-служба слова председателя правления Центра "Воин", депутата Госдумы, Героя ЛНР Виктора Водолацкого.
"По поручению первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в 2026 году будет завершена апробация новой модели духовно-нравственного и патриотического воспитания курсантов", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал об интересе россиян к службе в войсках беспилотной авиации
19 декабря, 13:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
