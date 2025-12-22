Рейтинг@Mail.ru
09:17 22.12.2025
Алиев не сможет принять участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного графика, передает агентство АзерТадж. РИА Новости, 22.12.2025
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного графика, передает агентство АзерТадж.
"Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика", — сказали агентству в администрации Алиева.
Там добавили, что президент Азербайджана не участвовал и в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось накануне, потому что республика не входит в эту организацию.
При этом Баку придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ и регулярно участвует в официальных саммитах — так, 9-10 октября Алиев был на встрече глав государств Содружества в Душанбе, добавили в администрации.
Неформальный саммит лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина. По его словам, он планирует в узком кругу подробно проинформировать коллег о результатах переговоров на Аляске и работы с американцами по поводу урегулирования конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург на встречу глав СНГ
Вчера, 22:22
 
