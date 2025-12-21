https://ria.ru/20251221/tokaev-2063684970.html
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана - РИА Новости, 21.12.2025
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:31:00+03:00
2025-12-21T19:31:00+03:00
2025-12-21T19:31:00+03:00
казахстан
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_c123cf9d711d7db457bb40da17771025.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063681916.html
казахстан
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_e5e8281249c87f75a0d7e0e9de0accd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика
Казахстан, Санкт-Петербург, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Экономика