Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/putin-2063580353.html
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге - РИА Новости, 21.12.2025
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге
Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T00:14:00+03:00
2025-12-21T00:14:00+03:00
россия
санкт-петербург
индонезия
владимир путин
дмитрий песков
евразийский экономический союз
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251220/vstrecha-2063489967.html
https://ria.ru/20251212/putin-2061573934.html
https://ria.ru/20251220/vstrecha-2063572499.html
россия
санкт-петербург
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, индонезия, владимир путин, дмитрий песков, евразийский экономический союз, снг, политика
Россия, Санкт-Петербург, Индонезия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге

Путин в Петербурге примет участие в заседании ВЕЭС и встретится с лидерами СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.

Пространство ЕАЭС

Рабочая программа главы государства в северной столице начнётся 21 декабря с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ
Вчера, 12:06
Его участники планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
Глава российского государства отмечал, что развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, а его двери всегда открыты для новых участников.
Президент России указывал, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения и помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств "пятёрки", так и Евразийского региона в целом, ведёт к повышению качества жизни и благосостояния граждан стран-участниц.
Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин
12 декабря, 08:39

Неформальная встреча лидеров

В понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России состоится традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. Кроме того, Путин проведет и двусторонние беседы с лидерами ряда стран.
На саммите лидеров СНГ, который прошёл в Душанбе в октябре этого года, президент России сообщил своим коллегам, что планирует в том числе "в узком кругу" подробно проинформировать их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с представителями США по урегулированию ситуации на Украине.
Путин также пообещал хорошую культурную программу для лидеров стран СНГ, "связанную с каждой из республик". Он отметил, что в Санкт-Петербурге еще со времен Советского Союза сохранилось многое из того, что представляет культурную и историческую ценность для народов бывшего СССР, с чем было бы интересно ознакомиться гостям неформального саммита.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во время традиционных ежегодных неформальных встреч лидеров старается показывать коллегам из СНГ интересные места Санкт-Петербурга и окрестностей города.
В прошлом году неформальный саммит прошёл на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, а в позапрошлом году лидеры стран Содружества посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.
Владимир Путин и Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Встреча Путина и Жапарова запланирована в Петербурге
Вчера, 22:01
 
РоссияСанкт-ПетербургИндонезияВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзСНГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала