Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.

Пространство ЕАЭС

Рабочая программа главы государства в северной столице начнётся 21 декабря с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Его участники планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией

Глава российского государства отмечал, что развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, а его двери всегда открыты для новых участников.

Президент России указывал, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения и помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств "пятёрки", так и Евразийского региона в целом, ведёт к повышению качества жизни и благосостояния граждан стран-участниц.

Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.

Неформальная встреча лидеров

В понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России состоится традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ . Кроме того, Путин проведет и двусторонние беседы с лидерами ряда стран.

На саммите лидеров СНГ, который прошёл в Душанбе в октябре этого года, президент России сообщил своим коллегам, что планирует в том числе "в узком кругу" подробно проинформировать их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с представителями США по урегулированию ситуации на Украине

Путин также пообещал хорошую культурную программу для лидеров стран СНГ, "связанную с каждой из республик". Он отметил, что в Санкт-Петербурге еще со времен Советского Союза сохранилось многое из того, что представляет культурную и историческую ценность для народов бывшего СССР , с чем было бы интересно ознакомиться гостям неформального саммита.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , Путин во время традиционных ежегодных неформальных встреч лидеров старается показывать коллегам из СНГ интересные места Санкт-Петербурга и окрестностей города.