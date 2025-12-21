Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли Индонезии считает, что соглашение с ЕАЭС снизит пошлины - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/indoneziya-2063713123.html
Министр торговли Индонезии считает, что соглашение с ЕАЭС снизит пошлины
Министр торговли Индонезии считает, что соглашение с ЕАЭС снизит пошлины - РИА Новости, 21.12.2025
Министр торговли Индонезии считает, что соглашение с ЕАЭС снизит пошлины
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) позволит снизить пошлины, диверсифицировать рынок, а также РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:07:00+03:00
2025-12-21T23:07:00+03:00
в мире
индонезия
евразийский экономический союз (еаэс)
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063693088_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_34b650832328a1549cf949334a7a65c6.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063707604.html
https://ria.ru/20251221/eaes-2063696983.html
индонезия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063693088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04f5e524ea6a57062c3a8ac3d11c708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, евразийский экономический союз (еаэс), россия, санкт-петербург
В мире, Индонезия, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Россия, Санкт-Петербург
Министр торговли Индонезии считает, что соглашение с ЕАЭС снизит пошлины

Сантосо: соглашение Индонезии и ЕАЭС позволит снизить пошлины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) позволит снизить пошлины, диверсифицировать рынок, а также построить взаимовыгодные и устойчивые экономические связи, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано 21 декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Товарооборот ЕАЭС и Индонезии вырастет вдвое, считает министр
Вчера, 21:55
"Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом - это не только снижение пошлин, но и построение взаимовыгодных и устойчивых экономических связей, а также диверсификация рынка для обеих сторон соглашения", - заявил Буди Сантосо.
Он также добавил, что соглашение "открывает новую главу стратегического партнерства между Евразийским регионом и Индонезией, регионом с большим торговым потенциалом, сильной ресурсной базой и стратегическим положением в глобальной цепочке создания стоимости".
По словам министра торговли Индонезии, пользу из этого соглашения смогут извлечь представители не только крупного бизнеса, но и микробизнеса, а также малого и среднего бизнеса. Буди Сантосо отметил, что представители деловых групп из Евразийского региона получат возможность "встретиться в Индонезии с новыми активными партнерами и выйти на стремительно развивающийся индонезийский рынок, особенно в секторе обрабатывающей промышленности, энергетики и цифровой экономики".
"Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом будет способствовать большему укреплению торговых отношений между Индонезией и странами-членами Евразийского экономического союза, такими как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия", - заключил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Соглашение о свободной торговле обсуждалось во время недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.
По подсчетам ЕАЭС, в результате заключения этого соглашения товарооборот между подписавшими сторонами удвоится в течение трех-пяти лет. Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран сообщества. Индонезия же расширит экспорт пальмового масла и кофе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
Вчера, 20:37
 
В миреИндонезияЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала