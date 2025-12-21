САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) позволит снизить пошлины, диверсифицировать рынок, а также построить взаимовыгодные и устойчивые экономические связи, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

"Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом - это не только снижение пошлин, но и построение взаимовыгодных и устойчивых экономических связей, а также диверсификация рынка для обеих сторон соглашения", - заявил Буди Сантосо.

Он также добавил, что соглашение "открывает новую главу стратегического партнерства между Евразийским регионом и Индонезией, регионом с большим торговым потенциалом, сильной ресурсной базой и стратегическим положением в глобальной цепочке создания стоимости".

По словам министра торговли Индонезии, пользу из этого соглашения смогут извлечь представители не только крупного бизнеса, но и микробизнеса, а также малого и среднего бизнеса. Буди Сантосо отметил, что представители деловых групп из Евразийского региона получат возможность "встретиться в Индонезии с новыми активными партнерами и выйти на стремительно развивающийся индонезийский рынок, особенно в секторе обрабатывающей промышленности, энергетики и цифровой экономики".

Беларусь, "Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом будет способствовать большему укреплению торговых отношений между Индонезией и странами-членами Евразийского экономического союза, такими как Армения Казахстан , Кыргызстан и Россия", - заключил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.