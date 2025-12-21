Рейтинг@Mail.ru
В ЕАЭС хромает реализация совместных проектов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
17:39 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/eaes-2063670580.html
В ЕАЭС хромает реализация совместных проектов, заявил Лукашенко
В ЕАЭС хромает реализация совместных проектов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
В ЕАЭС хромает реализация совместных проектов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС хромает процесс реализации совместных проектов и программ. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:39:00+03:00
2025-12-21T17:39:00+03:00
белоруссия
санкт-петербург
казахстан
александр лукашенко
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
белоруссия
санкт-петербург
казахстан
белоруссия, санкт-петербург, казахстан, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Белоруссия, Санкт-Петербург, Казахстан, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
В ЕАЭС хромает реализация совместных проектов, заявил Лукашенко

Лукашенко: в ЕАЭС хромает процесс реализации совместных проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС хромает процесс реализации совместных проектов и программ.
"Хромает процесс создания и реализации совместных проектов и программ. Хотя сама жизнь открывает все новые направления, объединение усилий по которым позволило бы достичь большего эффекта для экономик, народов государств – членов", - сказал Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в воскресенье в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС
Вчера, 17:04
Он привел в пример такие сферы, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектроника, робототехника и новые материалы.
Как заявил Лукашенко, одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это было раньше, запрета ввоза-вывоза или лицензирования. "Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации. Белорусская страна инициирует решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. Но пока и здесь мы особо не продвинулись", - сказал он.
Президент Белоруссии также обратил внимание, что все чаще согласованные странами меры принимают "форму обзоров, докладов, рекомендаций или вообще проработки вопросов". "Мы на нашем прошлом заседании договорились, что председатель коллегии представит отчет о реализации "Стратегии-2025" (направления развития интеграции до 2025 года – ред.). Вместо этого - информация в рамках общего выступления руководителя комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) о пяти годах работы. Председатель доложит, как бы между делом, через запятую. Да мы только на обсуждение уровня зарплаты комиссии за эти пять лет потратили времени в десять раз больше. А ведь ряд из важнейших вопросов, которые пять лет назад мы договаривались решать, так и остаются в проектах", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко выразил надежду, что в ходе переговоров в воскресенье лидерам ЕАЭС удастся обсудить откровенно все актуальные темы сотрудничества и принять решения, обеспечивающие баланс национальных и общих интересов при последовательном продвижении к интеграционным целям.
Среди вопросов повестки дня заседания ЕАЭС, которые, по словам белорусского президента, носят исключительно практический характер, он назвал утверждение концепции развития туризма, рассмотрение проекта бюджета ЕАЭС на будущий год, председательство Казахстана в 2026 году. "Уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции", - сказал Лукашенко. По его словам, также планируется рассмотреть итоги выполнения стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года и планы до 2045 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Работа ЕАЭС дает экономическую устойчивость всего региона, заявил Путин
Вчера, 16:53
 
БелоруссияСанкт-ПетербургКазахстанАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
