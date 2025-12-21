Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 21.12.2025 (обновлено: 23:20 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/dtp-2063713600.html
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 21.12.2025
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:17:00+03:00
2025-12-21T23:20:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
https://ria.ru/20251221/udmurtiya-2063688712.html
https://ria.ru/20251221/zhenschina-2063696817.html
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, ломоносовский район, kia rio
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Kia Rio
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Ленобласти два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и каршерингом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция в Москве
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области на 68-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи". Рейсовый автобус маршрута №411 направлялся из Санкт-Петербурга в Сосновый Бор.
ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14
Вчера, 19:49
"На перекрестке со второстепенной дорогой каршеринговый автомобиль Kia Rio, который выехал на перекресток, не предоставил преимущество в движении, в результате чего автобус, пытаясь уйти от столкновения с Kia Rio, столкнулся с двигавшимся следом за "каршерингом" автомобилем Land Cruiser, после чего оба транспортных средства съехали в левый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса, они госпитализированы, водители не пострадали.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
ДТП с автобусом в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
Вчера, 20:37
 
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургЛомоносовский районKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала