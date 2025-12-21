В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

"На перекрестке со второстепенной дорогой каршеринговый автомобиль Kia Rio, который выехал на перекресток, не предоставил преимущество в движении, в результате чего автобус, пытаясь уйти от столкновения с Kia Rio, столкнулся с двигавшимся следом за "каршерингом" автомобилем Land Cruiser, после чего оба транспортных средства съехали в левый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.