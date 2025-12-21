https://ria.ru/20251221/dtp-2063713600.html
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости.
Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, сообщает
пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области
на 68-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи". Рейсовый автобус маршрута №411 направлялся из Санкт-Петербурга
в Сосновый Бор
.
"На перекрестке со второстепенной дорогой каршеринговый автомобиль Kia Rio, который выехал на перекресток, не предоставил преимущество в движении, в результате чего автобус, пытаясь уйти от столкновения с Kia Rio, столкнулся с двигавшимся следом за "каршерингом" автомобилем Land Cruiser, после чего оба транспортных средства съехали в левый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса, они госпитализированы, водители не пострадали.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.