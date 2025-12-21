В Ленинградской области автобус с юными спортсменами попал в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший несовершеннолетних спортсменов, съехал в кювет в Ленинградской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в воскресенье утром на 102-м километре автодороги "Кола" в Волховском районе Ленинградской области. 63-летний водитель, управляя микроавтобусом "Газель", двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в кювет.
"В момент ДТП в автобусе находились шестеро несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 6 до 16 лет, и сопровождающий, который вез детей на соревнования по единоборствам из Бокситогорска в Санкт-Петербург. В ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель мог задремать за рулем во время движения.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
