Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zelenskij-2063562887.html
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США
Владимир Зеленский, ранее неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:20:00+03:00
2025-12-20T20:20:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978153_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_775c3bda5f2d9ef3d46db8dd63bad03a.jpg
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
https://ria.ru/20251218/mir-2063003728.html
россия
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978153_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_77277be5785c12c4592b01420400c46b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, мирный план сша по украине, украина
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Украина
Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США

Зеленский: Украина поддерживает идею о трехсторонней встрече с Россией и США

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и США.
"Мы поддержим предложение США", - сказал Зеленский на видео, опубликованном телеканалом "Новости.LIVE".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Вчера, 19:40
Зеленский добавил, что не ожидает от подобной встречи прорыва, но сказал, что Украина поддержит диалог в таком формате, если результатом станут обмены пленными или подготовка встречи лидеров.
Киевский режим неоднократно срывал мирные инициативы и переговоры. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о влиянии встречи на Аляске на переговоры США, ЕС и Киева
18 декабря, 17:49
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала