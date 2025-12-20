Зеленский заявил, что поддержит идею о встрече с Россией и США

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, заявил, что Киев поддерживает инициативу Соединенных Штатов по проведению трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и США.