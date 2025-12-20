Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Россию
16:12 20.12.2025
Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Россию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из Японии в субботу отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического...
Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Узбекистана Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Россию

ТАШКЕНТ, 20 дек - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из Японии в субботу отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиёев 18-20 декабря находился в Японии с официальным визитом, где принял участие в саммите диалога "Центральная Азия плюс Япония" и провел переговоры с японским премьером Санаэ Такаити.
«
"По завершении мероприятий в Японии президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Россию для участия в предстоящих в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Заседание высшего Евразийского экономического совета запланировано на 21 декабря в Санкт-Петербурге.
