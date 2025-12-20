https://ria.ru/20251220/vizit-2063533348.html
Президент Узбекистана отправился с рабочим визитом в Россию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из Японии в субботу отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического... РИА Новости, 20.12.2025
